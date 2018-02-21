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В Госдепе не смогли подтвердить отправку комплексов Javelin в Украину

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В Госдепе не смогли подтвердить отправку комплексов Javelin в Украину

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт затруднилась ответить на вопрос о сроках отправки противотанковых комплексов Javelin в Украину. Об этом она заявила на регулярном брифинге, передает РБК-Украина.

«Еще одним пунктом в списке жестких действий администрации против российского правительства, вероятно, может быть решение отправить Javelin в Украину. Это уже произошло? С точки зрения сроков, они уже в Украине?» — спросил один из журналистов.

На что Нойерт ответила, что у нее нет такой информации.

«Мне нужно проверить, я не уверена. Даже если их поставили, я не уверена, что мы смогли бы это подтвердить», — ответила Нойерт.

Госдепартамент США, поставки, Javelin
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