В зоне АТО погиб украинский военный, семеро ранены

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за прошедшие сутки боевики 15 раз прицельно обстреляли украинские позиции, погиб один украинский военнослужащий, пять получили ранения, еще два военных получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На Луганском направлении враг активизировался возле Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 миллиметров, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Около Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов.
На Донецком направлении эпицентром обстрелов стал приморский участок обороны ВСУ, тут враг применил 120-миллиметровые минометы возле населенных пунктов Лебединское и Ломакино. Также из минометов, но калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали наши опорные пункты возле Песков, а в пригороде Авдеевки вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
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Дохлых ВСУшных свиней с начало месяца 25-200 39-300.
Один казел подох и семеро казлят инвалидов, надеюсь прибавится в бандеровском полку чушек.