Трамп признает вмешательство РФ в выборы, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп полностью признает, что российская сторона не только пыталась вмешиваться, но и фактически вмешивалась и оказывала влияние на американские выборы в 2016 году. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает DW.

«Cовершенно ясно, что Россия вмешивалась в выборы. Предельно ясно и то, что это не повлияло на выборы. Ясно и то, что предвыборный штаб Трампа никак не вступал в сговор с россиянами ради этого», — заявила Сандерс.

Она также подчеркнула, что Трамп неоднократно признавал российское вмешательство, указав на случаи, когда президент США делал подобные заявления.

Отвечая на вопрос, почему Трамп не ввел в отношении России санкции, Сандерс указала, что президент США стал «гораздо жестче» по отношению к России. Трамп стал за один год «более жестким» к России, чем предыдущий президент Барак Обама «за все восемь лет», полагает пресс-секретарь.

Сандерс отказалась прямо отвечать на вопрос о действиях Трампа в свете новых доказательств российского вмешательства в американские выборы.

Вместо этого пресс-секретарь Белого дома упомянула ряд действий Трампа, от которых «Россия не в восторге» — дополнительное финансирование для армии США, помощь в экспорте энергоносителей в Восточную Европу, поддержка санкций, введенных администрацией Обамы, помощь Украине с вооружением и другие.