КНДР в последний момент отменила встречу с вице-президентом США Пенсом

Северокорейская делегация на Зимних играх в Пхенчхане подтвердила намерение проведения официальной встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, однако сорвала переговоры буквально в последний момент. Об этом сообщило во вторник американское информагентство Reuters со ссылкой на официальные источники в администрации вице-президента Соединенных Штатов.
«Вице-президент США Майк Пенс планировал встретиться с официальными представителями Северной Кореи, включая сестру лидера КНДР Ким Чен Ына, во время пребывания на Зимних олимпийских играх в Южной Корее, впрочем северокорейская сторона отменила (встреча — ред.) в последний момент», — отмечается в сообщении.
Как отметил по этому поводу глава администрации вице-президента Ник Айерс, КНДР соглашалась на встречу, надеясь, что вице-президент смягчит свой месседж относительно северокорейской пропаганды во время Зимних олимпийских игр. Но после того, как Пенс публично осудил нарушения прав человека в КНДР и объявил о планах ввести новые экономические санкции, делегация КНДР избежала встречи или, «возможно, они никогда не были искренними в отношении переговоров», — сказал Айерс.
При этом уточняется, что Пенс собирался встретиться с делегацией Пхеньяна 10 февраля, однако северокорейская сторона отменила это мероприятие в одностороннем порядке за два часа до его начала.
Запланирована встреча могла бы стать первыми переговорами высокого уровня между администрацией Трампа и руководства Пхеньяна на фоне острого противостояния в связи с разработкой КНДР ракетно-ядерных программ в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.
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