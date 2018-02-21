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Минобороны Латвии заявило об информационной кампании против страны

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Минобороны Латвии заявило об информационной кампании против страны

В Минобороны Латвии заявили, что на этой неделе против страны была развернута масштабная информационная кампания, по внешним признакам похожа на акции перед выборами в США, Франции и Германии.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

Подозрения у министерства вызвало массовое распространение фотографии, на которой президент Банка Латвии Илмар Римшевич изображен за столом в компании нескольких мужчин. Один из них Дмитрий Пильщиков, который был главой российского Научно-исследовательского института информационных технологий, связанного с российскими военными структурами.

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Отмечается, что опубликованный агентством Associated Press снимок доказывает связь Римшевича с Россией и с отмыванием российских денег.

Минобороны отметило, что во время проверки фотографии в базе данных международного фотоагентства Scanpix сделан вывод, что снимок размещен там 19 февраля 2018 года, а не в 2010 году, когда, как утверждается, была сделана фотография.

Минобороны Латвии утверждает, что фото разместила третья сторона. Позже снимок и новость были опубликованы на сайтах, которые до сих пор о Латвии ничего не писали. Часть из них не связаны с финансовым сектором, в том числе India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas.

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Министерство считает, что таким образом за короткий период увеличивается объем нужной информации, и она продвигается в поисковых системах.

«Все это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушения доверия к стране. С достаточно большой долей уверенности можно предполагать, что это не конец информационной операции, и продолжение будет. Министерство допускает, что это только начало, чтобы снаружи повлиять на внутреннюю политику и выборы в Сейм в октябре этого года», — сообщает Минобороны.

Напомним, главу Центробанка Латвии Римшевича задержали 18 февраля после обысков в его офисе и доме.

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По данным СМИ, следствие рассматривает три противоправных действия: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

19 февраля президента Банка Латвии Илмар Римшевича отпустили под залог в размере 100 000 евро.

Минобороны, Латвия, информационная кампания
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