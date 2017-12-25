Самые влиятельные украинцы… на что они влияют?

Опубликованный журналом ФОКУС традиционный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных украинцев весьма удобен тем, что позволяет соотнести «формальную» (благодаря высокой должности) и «неформальную» (благодаря высокому статусу) влиятельность украинских лидеров. Несомненно, учет обеих составляющих является непростым делом, во многом зависящим от составителей.

На первый-второй...

В подобного рода отечественных рейтингах первое место всегда занимает Президент, что вполне оправданно. Столь же оправданна и высокая конкуренция за второе место, — слишком много существует критериев для его «присуждения». Логика организаторов данного рейтинга может быть и спорна, но понятна: на экс-премьере Арсении Яценюке во многом держится весьма аморфная и непрочная конструкция парламентской коалиции БПП — НФ, а, значит, и хрупкая политическая стабильность, отделяющая страну от досрочных парламентских выборов.

Также и о последующих местах в рейтинге можно как спорить, так и принять в качестве данности. Пожалуй, имеются некоторые сомнения в том, что среди лидеров фракций по влиятельности второе место (вслед за «неоспоримой» Юлией Тимошенко) лидирует Олег Ляшко.

Другое сомнение — относительно «компактности» размещения в рейтинге лидеров парламентских фракций и депутатских групп: можно было бы ожидать большего разрыва в рейтингах между более и менее влиятельными парламентскими лидерами.

Можно поспорить и по поводу того, что Дмитрий Фирташ оказался на 4 позиции ниже Виктора Пинчука: в конце концов, и по медиа-активам, и по численности контролируемых депутатских «штыков» газовый олигарх превосходит металлургического.

Такой же разрыв — 4 позиции — и также требующий пояснений — между Назаром Холодницким (глава САП) и Артемом Сытником (директором НАБУ); согласитесь, в обратном порядке они смотрелись бы гармоничнее...

Бросается в глаза неожиданно высокое место мэра Харькова Геннадия Кернеса, опережающего лидеров ряда парламентских фракций.

Ну, а с музыкантом Святославом Вакарчуком ситуация, скорее запутанная, нежели спорная. Тот факт, что его начали включать в президентские рейтинги, а его мнение многозначительно цитировать и ретранслировать ведущие политики и СМИ, свидетельствует о несомненном влиянии лидера «Океана Эльзы» на политические прогнозы. Можно ли считать этот факт проявлением «влиятельности»? Тут, скорее, выбор за составителями рейтинга. В то же время, г-н Вакарчук в рейтинге ФОКУС-100 открывает целую галерею деятелей условной «гуманитарной сферы».

В чем влияние, брат?

Сомнения по поводу участников рейтинга ФОКУС-2017 делятся на два вида — место в рейтинге и сам факт присутствия в этом рейтинге. По поводу второго, например, требует, как минимум пояснений попадание в рейтинг влиятельности руководителей ряда крупнейших медиа-холдингов. Ведь, по сути, они являются не более чем проекцией влияния олигархов — владельцев этих холдингов в информационном пространстве / публичной сфере. Существует ли у этих — вполне профессиональных руководителей — собственная политическая воля или они не более чем инструменты (не спорим — эффективные) для реализации чужой? Вопрос, что называется, риторический, а потому присутствие этих людей в рейтинге, как минимум, малообоснованно.

Аналогичная ситуация и с телеведущими, комиками и прочими «телевизионными лицами», чья активность в публичном пространстве напрямую связана с определенными медиахолдингами. А, значит, зависит от влиятельности тех или иных олигархов (и их доброй воли).

Несколько иначе стоит вопрос с выдающимися отечественными спортсменами: нет никаких сомнений в том, что чемпионы в любых видах — от шахмат до бокса — позитивно влияют на имидж Украины в мире, но как конкретно и на что именно они влияют внутри страны, составители рейтинга должны были бы пояснить.

То же самое касается деятелей искусства, не занимающихся активной публицистикой. И еще два «особых случая» — Ирина Луценко и Елена Пинчук, формальный статус и реальное влияние которых является производной от влиятельности мужа — Генпрокурора для первой; и отца с мужем — второго президента Украины и олигарха и медиа-магната — для второй.

«Партия мира» vs «Партия войны»

Если делить политиков по принципу, вынесенному в подзаголовок, то открывается весьма печальная картина. Сегодня несомненными лидерами «партии войны» являются сразу трое из ТОП—5: экс-премьер и лидер «Народного фронта» Арсения Яценюк (2), секретарь СНБО Александр Турчинов (4) и глава МВД Арсен Аваков (5). К ним тесно «примыкает» спикер Андрей Парубий (12). Неформальный лидер «партии мира» (как по статусу — непосредственный участник минской ТКГ, так и по зашкаливающей ненависти «партии войны» по отношению к нему) спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Минской контактной группе Виктор Медведчук находится на 54 месте. В связи с чем становятся абсолютно понятными многочисленные риторические реверансы Президента в адрес «партии войны», приходящиеся на каждый робкий шажок Петра Алексеевича в сторону мирного урегулирования на Востоке.

Конечно же, обсуждаемый рейтинг описывает скорее качественную, нежели количественную картину, однако, мы видим, что именно представители «партии войны» являются ключевыми фигурами сложившейся системы власти; верно и обратное — сохранение напряженности на Востоке является обоснованием не только политической позиции, но и самого присутствия их в числе лиц, принимающих ключевые решения. Этим объясняется их саботаж даже первого шага в мирном урегулировании — обмене пленными / удерживаемыми лицами на Новый год, подготовленном «челночной» дипломатией Виктора Медведчука. Ведь такой обмен неизбежно приблизит введение миротворцев и деэскалацию конфликта в рамках Минского протокола, что резко сократит значимость, а, значит, и влияние «партии войны»...

В целом же, можно отметить следующий парадокс. Согласно последнему социологическому опросу центра социальных исследований «София», более 2/3 украинцев (68,9%) обеспокоены военными действиями на Донбассе. Однако в первых рядах ТОП-100 самых влиятельных политиков по версии ФОКУСа отсутствуют вовлеченные в мирный процесс.

Впрочем, 25 экспертов журнала «Корреспондент» (весьма «разномастных» по своим политическим пристрастиям), не мудрствуя лукаво, включили Виктора Медведчука в ТОП-10 самых влиятельных людей Украины под № 7. По мнению автора, это вполне реалистичная оценка уровня влияния первого лица в «партии мира» в свете ожидаемого в ближайшие дни обмена пленными / задержанными лицами на Донбассе.