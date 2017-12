Как учиться быстрее: 6 способов настроить мозг на новое

Когда вы быстро учитесь, это дает вам большое конкурентное преимущество. И как доказывает наука, есть шесть способов, которые помогают учиться и запоминать новые знания быстрее, пишет Стефани Возза — автор Fast Company.

1. Учите других (или просто притворяйтесь)

Если вы вообразите, что вам нужно объяснить кому-то другому тот материал или то дело, которым вы сейчас занимаетесь, это позволяет ускорить обучение и больше запомнить, говорит исследование ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Это ожидание меняет ваш настрой, и мозг начинает учиться эффективнее, чем когда вам просто нужно сдать тест. Один из соавторов исследования Джон Нестойко пишет: «Когда учителя готовятся преподавать, они обычно ищут ключевые мысли и организуют информацию, придавая ей внятную структуру. Наши результаты показывают, что и студенты тоже начинают применять такие методики эффективного обучения, если они думают, что им предстоит преподавать этот материал».

2. Отводите на обучение короткие отрезки времени

Исследователи из Луизианского университета советуют отводить на изучение нового материала по 30-50 минут. Более коротких отрезков времени недостаточно, а вот больше 50 минут — это уже слишком много информации, чтобы мозг смог ее воспринять подряд. Поэтому, по крайней мере, делайте перерывы на 5-10 минут. А специалист по образованию Нил Старр советует проводить микро-сессии: делать небольшие карточки с описанием более сложных концепций и периодически браться за них, когда у вас выдается небольшой перерыв.

3. Делайте заметки от руки

На ноутбуке заметки вести обычно быстрее, но использование ручки и бумаги помогает учиться и понимать материал. Исследователи Принстонского и Калифорнийского университета обнаружили, что когда студенты делают записи от руки, они активнее слушают и лучше распознают важные концепции. А у тех, кто ведет заметки на компьютере, это превращается в бездумную стенограмму, а к тому же люди еще и отвлекаются, например, на имейл. Профессор Принстонского университета Пэм Мюллер пишет, что те, кто ведет заметки на ноутбуке, хуже справляются с концептуальными вопросами; они обычно склонны дословно записывать лекции, вместо того, чтобы обрабатывать информацию и формулировать ее своими словами. Это плохо сказывается на результатах.

4. Растягивайте освоение материала

Это может показаться парадоксальным, но мы учимся быстрее, когда распределяем, растягиваем обучение. Автор книги How We Learn: The Surprising Truth About When, Where, and Why It Happens Бенедикт Кэри сравнивает обучение с поливом лужайки. «Можно поливать лужайку раз в неделю полтора часа или три раза в неделю по полчаса. Если вы будете делать это трижды в неделю, газон будет зеленее». Чтобы хорошо запомнить материал, лучше всего повторять его через день-два после того, как вы в первый раз с ним ознакомились. «Есть теория, — говорит Кэри, — что если вы пытаетесь изучить что-то быстро, мозг уделяет учебе меньше внимания. Если же вы повторяете информацию через несколько дней или неделю, а не сразу, это посылает ему сигнал, что эту информацию все-таки надо запомнить».

5. Не бойтесь подремать

Чтобы запоминать выученное, важно периодически отключаться. Сон в промежутке между занятиями, как показывает исследование в журнале Psychological Science, помогает лучше запоминать материал, и это чувствуется даже через полгода. В эксперименте, проведенном во Франции, участников научили переводить 16 французских слов на суахили в течение двух занятий. Участники из одной группы учились сначала утром, а потом вечером того же дня, а участники из второй группы учились вечером, потом спали, а утром приходили на второе занятие. Те, кто спал, смогли вспомнить в среднем по 10 из 16 слов, а те, кто нет — только 7,5.

«Это показывает, что встраивать сон в процесс обучения вдвойне полезно: это сокращает время, которое у вас уйдет на повторное освоение материала, и помогает помнить материал дольше, — пишет автор исследования, психолог Лионского университета Стефани Мазза. — Предыдущие исследования показывали, что спать после уроков полезно, а теперь мы видим, что еще лучше — спать между двумя занятиями».

6. Практикуйтесь иначе

Когда вы осваиваете новые моторные навыки, полезно менять подход к их тренировке, пишут исследователи из Университета Джонса Хопкинса: это помогает учиться быстрее. В их эксперименте участники должны были освоить некую задачу на компьютере, и те, кто во время второго занятия пользовался другой, модифицированной методикой, в итоге выступили лучше, чем те, кто во второй раз применял тот же самый метод. Как пишет руководитель исследования Пабло Селник, лучше хотя бы слегка модифицировать свой подход к обучению на разных занятиях, чем практиковаться совершенно одинаково несколько раз подряд.

Источник