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Как Apple, Google и другие гиганты контролируют нашу жизнь

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Как Apple, Google и другие гиганты контролируют нашу жизнь

Мы уже не представляем свою жизнь без гаджетов. Они сопровождают нас везде — дома, на работе, в машине, в спортзале, в магазине, на отдыхе. Единственным неохваченным промежутком времени пока остается сон, но и этому скоро придет конец.

По мере роста технологические компании ищут все новые и новые способы получить доход от каждого клиента, а полем битвы становится ваш самый ограниченный ресурс — время.

Эта битва длится непрерывно с момента нашего пробуждения до отхода ко сну. Но большую часть времени люди (от офисных работников и студентов до предпринимателей) тратят на работу и досуг. И именно на эти сферы приходится большинство продуктов шести крупнейших технологических компаний мира — Google, Amazon.com, Apple, Microsoft, Facebook и Samsung.

При этом компании понимают, что обычный день включает в себя гораздо больше, чем просто дела и развлечения. Поэтому эти они предлагают все больше продуктов, которые охватывают и другие сферы деятельности.

Задача клиента, который полагается исключительно на продукты одной компании, — не проводить четкую границу между производителями аппаратного и программного обеспечения. Взять хотя бы Apple — это одна из первых компаний, которая добилась огромных успехов, предлагая комбинацию устройств и программного обеспечения. Основные продукты Apple — это телефоны, планшеты и ноутбуки. Но по мере того, как рост на этом рынке замедляется, компания все больше полагается на программное обеспечение, чтобы за счет обновлений выжать больше продаж из каждого устройства.

Например, инфраструктура для автоматизации дома HomeKit, медицинская база данных HealthKit и интерфейс для управления автомобилем CarPlay предполагают, что вы будете постоянно полагаться на эти устройства, и продают вам ассоциированные с ними приложения. Компания стремится к взаимозависимости между продуктами, позволяя вам контролировать Apple TV с помощью Apple Watch.

Диаграммы, основанные на данных Бюро по статистике труда США, показывают, какие продукты рассчитаны на определенные фрагменты дня.

Такие гиганты рынка программного обеспечения и сервисов как Google, напротив, создают новые устройства, чтобы привлечь внимание покупателя к своим основным продуктам. После появления Pixel в прошлом году пользователи могут получить доступ к инструментам поисковика, обратившись к смартфону со словами: «OK, Гугл». Телефоны на основе Android предлагают пользователям оценивать компании или ставить геотеги на фотографиях. Это позволяет пополнять информацию в экосистеме Google и возвращать пользователей.

По данным Bloomberg Intelligence, ежегодно Google получает $152 за каждого пользователя на территории Северной Америки — в основном это прибыль от рекламы. Таким образом, чем чаще вы раскрываете информацию о себе для Google, тем вы ценнее для компании как клиент. То же правило работает и для Facebook — эта компания в среднем получает $78 за пользователя в год.

Существует пространство и для дальнейшего расширения. Время, потраченное нами в дороге, остается пока слабо охваченным, и технологические гиганты чувствуют окно для продажи дополнительного контента и услуг. Вот почему так многие из них стремятся в автомобильный бизнес: у клиента, который находится в автомобиле с автономным управлением, гораздо больше времени, чтобы смотреть фильмы или делать покупки онлайн.

Жесткая конкуренция не выступает здесь сдерживающим фактором. Например, Amazon.com доминирует в торговом пространстве в интернете и хочет, чтобы вы заказывали бытовые принадлежности через Alexa с помощью Amazon Echo или завели подписку Prime на Amazon.com. Но это не помешало Google открыть свой сервис Shopping Express, а Apple — использовать устройства iPhone и Watch для бесконтактной оплаты.

Общая прибыль от захвата всех этих сфер может превысить ожидания. У Apple, Amazon, Google, Microsoft и Facebook есть продукты с искусственным интеллектом, которые собирают информацию, прогнозируют, что вам могло бы понравиться, и доводят эту информацию до вашего сведения. Их виртуальные помощники — Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana у Microsoft и M у Facebook — все чаще выступают в качестве связующей нити между предложениями.

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Только один промежуток времени в сутках еще остается неохваченным технологическими компаниями — это восемь часов сна каждую ночь. Но скоро все может измениться. Например, недавно Apple приобрела компанию Beddit, производителя мониторов для сна стоимостью в $150. Имея в распоряжении продукт для сна, Apple охватит практически все виды человеческой активности в течение суток. И если опираться на исторический опыт, можно предположить, что на ваш сон скоро покусятся и другие компании.

Источник: Insider.pro
Apple, Google, Amazon
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