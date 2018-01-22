К лозунгу о минимальной зарплате в 10000 грн… (часть III)

Спад – это когда ваш сосед теряет работу,

кризис – это когда работу теряете вы…

Часть III. Первая часть материала – здесь, вторая часть – здесь.

Как и было обещано во второй части, мы обсудим компенсацию, которую государство должно предоставить работодателям в обмен на повышение минимальной заработной платы до 10000 грн. Но, предварительно, коснемся двух противоположных идеологических подходов к обсуждаемой проблематике.

Марксистский подход неявно, но весьма четко формулирует главное противоречие рыночной экономики в терминах противостояния труда и капитала: «чем выше прибыль – тем ниже зарплата» (в революционной форме – «прибыль капиталистов украдена из зарплаты наемных работников»). При этом государство рассматривается как естественный союзник работодателей, выигрывающий от роста прибылей и расширения производства (т.е. – от «усиления эксплуатации»).

Либеральный подход в качестве основного противоречия все той же рыночной экономики видит противостояние между государством и капиталом: «чем выше налоги, тем ниже прибыль». При этом подходе наемные работники рассматриваются, как естественные союзники работодателей, выигрывающие от сохранения существующих и создания новых рабочих мест (т.е. – от повышения «экономической активности»).

Оба подхода (в своих фундаментальных формах) подразумевают ситуацию «игры с нулевой суммой». Однако, если отвлечься от абстрактных (хотя и важных для понимания многих экономических процессов) моделей, то мы должны рассматривать взаимодействие в треугольнике: государство – работодатели – наемные работники. Причем в конкретной украинской ситуации, когда в проигрыше от оттока рабочей силы в проигрыше оказываются все три стороны:

работодатели вынуждены сворачивать производство товаров и услуг либо отказываться от планов по расширению;

государство сокращает сбор налогов в бюджет;

наемные работники теряют рабочие места.

Таким образом, отток рабочей силы за рубеж приводит к лавинообразному эффекту: он – в условиях «безвиза» и при отсутствии государственного вмешательства – стимулирует дальнейшую утечку рабочих рук и «мозгов». Например, сегодня Польша активно привлекает на работу семейные пары в возрасте 45 лет и старше, к которым не особо благожелательны украинские работодатели – с одной стороны, и для них отодвинулись сроки и стали неопределенными перспективы пенсионного обеспечения – с другой. А эти люди, трудоустроившись, готовят «польскую площадку» для своих детей...

Надеяться, на то, что «бизнес все отрегулирует, подняв оплату труда до необходимого уровня» как минимум наивно: в первой части мы приводили пример, как менеджеры украинских предприятий крупного японского концерна совершенно недальновидно ориентировались на средние по региону зарплаты. И потом удивлялись, почему народ не сильно спешит трудоустраиваться на оклады, ненамного превышающие эти средние.

Украинские предприниматели, судя по опросу НБУ за 4-й квартал 2017 года, проблему нехватки профессиональных кадров считают более значимой, чем, например, отсутствие спроса, регуляторное давление и высокие ставки по кредитам. Однако, опросы работодателей относительно заработной платы в 2018 году (не репрезентативные, но показательные) свидетельствуют о готовности их увеличить годовой фонд оплаты труда на 10-15%, что, в лучшем случае, покроет инфляцию. Так что надеяться на предусмотрительность украинских работодателей также же наивно, как и на влиятельность отечественного профсоюзного движения…

… Те, кто читал предыдущие две части, несомненно, догадался, что автор вновь подвел их к мысли о необходимости государственного регулирования украинского рынка рабочей силы с помощью установления минимальной заработной платы в 10000 грн.

Но вполне справедливо напрашивается вопрос – в чем может быть интерес работодателя, компенсирующий ему увеличение расходов на зарплату? Разумеется, в том, чтобы платить меньше налогов. Но это – компетенция государства, неотъемлемого участника вышеупомянутого треугольника.

И здесь ключевой вопрос – сможет ли компенсировать государственному бюджету прирост налоговых поступлений от деловой активности бизнеса и увеличения платежеспособного спроса наемных работников предлагаемое сокращение налоговых ставок? На него можно дать сложный и неоднозначный ответ, апеллируя к неким экономическим моделям. А можно ответить очень просто: выехавший наемный работник ВСЕГДА делает в бюджете страны большую дыру, нежели разумные меры, направленные на его удержание в стране. Такие как увеличение минимальной зарплаты до 10000 грн. и налоговые «компенсации» бизнесу.

А для убедительности приведу несколько строк с сайта rabota.ua, где имеются предложения от западных работодателей:

упаковщик игрушек (Польша) – 22 тыс. грн. в месяц (+ бесплатное проживание),

рабочий на складе, 6-дневная рабочая неделя по 10-12 часов в день (Чехия) – 52 тыс. грн.

сиделка (Германия) – 40 тыс. грн.

И, к сведению, минимальная зарплата в Польше – 500 евро, на сегодня – более 17 тыс. грн.

Sapienti sat!