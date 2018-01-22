Почему курс пошел вверх, и что с ним будет дальше

19 января курс в киевских обменных пунктах достиг психологического барьера в 29 гривен за доллар. Доллар по 29 продавали в Киеве всего несколько банков, и, наверное, с десяток операторов демонстративно установили курс 29,95 грн за доллар, вплотную пододвинув его к психологической отметке. Казалось бы, ничего нового тут нет, просто спекулянты щупали рынок перед очередным прыжком, но при более детальном рассмотрении все оказалось более запутанным, чем можно было предположить.

Сухая статистика

Проанализировав статистику наличного и безналичного рынка доллара за последние три года, можно сделать несколько фундаментальных выводов:

Во-первых, курсом в 29,0 и выше в Украине никого не удивить. Исторический максимум на наличном рынке в Украине был достигнут 25 февраля 2015 года, когда доллар продавали в среднем (по данным НБУ) по 33,33 грн за доллар. Я точно помню, что на черном рынке за доллар в этот день просили до 40 гривен. Но потом, в июле того же года, курс опустился до 21,63. Причин курсового всплеска тогда было много. Прежде всего, это нестабильная военно-политическая обстановка и тяга НБУ к переходу на свободное курсообразование, на фоне понятного желания удержать курс ниже 20,0.

Во-вторых, в Украине валюту лучше скупать в летние месяцы. Все три года мы наблюдали плавный провал курса доллара в летние месяцы. При этом, наиболее благоприятными были июнь и август. Такой тренд вполне объясним: доля металлургов, машиностроителей и химиков в украинском экспорте упала и он стал более зависим от агробизнеса, который поставляет валюту не регулярно, а с учетом сезонных тенденций.

В-третьих, как бы не выплясывали разные участники рынка, но вогнутость тренда девальвации гривны в 2016 году была хуже чем в 2017 году. Т.е. в 2017 году рынок «доллар-гривна» (даже с отрезком времени до 19 января 2018 года) был более стабилен чем в 2016 году. Собственно, вопли о том, что 19.01.2018 доллар продавали в Киеве по 29,0 были скорее направлены на то, чтобы разгорячить рынок, чем на констатацию девальвации. Сравнение данных показало, что исторического максимума курс продажи доллара на наличном рынке Киева достиг 16 января 2017 года: на эту дату средний курс составлял 28,87. А 19.01.2017 средний курс на наличном рынке в Киеве составлял 28,84, т.е. даже формально не побил рекорд годичной давности, и это при инфляции на уровне выше 13% и росте денежной массы на 6,9%.

Если считать по безналичному курсу, то с 16.01.2017 по 19.01.2018 межбанк подрос с 27,63 до 28,84, т.е. за год всего на 4,38%. Если сравнивать данные наличного рынка и межбанка, то вообще можно поставить вопрос: а был ли рост доллара в период с 16.01.17 по 19.01.2018? Когда вы оперируете средними величинами, нужно обязательно смотреть, что за ними стоит. Если вскрыть базу данных наличных курсов банков на 16.01.2017, то мы можем по ней сделать любопытное наблюдение: в этот день дороже всех продавал доллары Идея банк, курс продажи наличных которого составлял 29,2 грн за доллар, более десяти банков держали в тот день курс продажи наличных на уровне 28,9-29,2, т.е. тогда ситуация на наличном рынка была хуже чем 19.01.2018.

Провокаторы, спекулянты и страшилы

При работе со статистикой валютного рынка я часто сталкиваюсь с тремя категориями людей, комментирующих рынок на публику. Первую категорию я условно назову «провокатор». Обычно это экс-чиновники прошлых лет или сподвижники партии власти до 2014 года, которые всеми силами стараются расшатать рынок. Их логика ясна: приблизить возможности для смены власти и возвращения «папередников». По человечески их понять можно, они хотят сделать себе хорошо, вернув бразды правления своим заказчикам. Узнать «провокаторов» легко. Они рассказывают о предстоящем самом тяжелом 2018 году для экономики Украины, пытаются придать значимость своим постам в социальных сетях на тему «вот видите, в Киеве 19-го доллары продают уже по 29,0», но при этом молчат, что продают всего 2-3 банка, а год назад доллар продавали по 29,2. Иногда повышенное внимание таким комментариям уделяют российские СМИ.

«Спекулянты» в украинском информационном пространстве были всегда, и они есть в любой стране. Как вы думаете, какое настроение у владельцев обменных пунктов и воротил черного рынка, когда растет доллар? Как правило, они находятся в состоянии эйфории. А каким еще должно быть настроение у фермера, собирающего урожай, или у комбайнера, когда жатва? Люди ощущают, что им повезло и, конечно, стремятся продлить этот момент, разогревая рынок.

«Страшилы» — эта категория появилась на рынке примерно 1-2 недели назад. Ряд госчиновников и нардепов начали активно в СМИ раскручивать идею, что текущая девальвация — это реакция рынка на то, что МВФ опять задерживают транш Украине. Реципиентом этой «новости» явно были депутаты от коалиции, которые заблокировали в Раде ряд законопроектов, нужных для получения очередного транша. Конечно, это откровенная ложь. Мы видим, что год назад курс на наличном рынке достигал куда больших высот, а на межбанке доллар вырос менее чем на 5%, и это при росте денежной массы и инфляции.

Я также ярый сторонник того, чтобы Украина не разрывала отношения с МВФ, но категорически против таких вот дешевых трюков. Коалиция должна осознавать необходимость реформ, а не работать в режиме «собак Павлова». А пока «страшилы» продуцируют такое сообщение: «примите пакет законопроектов, иначе доллар будет по 30 или даже 35». Конечно, фактор МВФ является важным и если с ним разорвать отношения, то бегства капитала из страны не избежать, а значит и заметная девальвация гривны возможна. Однако этот фактор должен проявиться только во второй половине 2018 года, или даже ближе к 2019 году.

Что дальше?

Итоги 2017 года показали, что НБУ практически полностью оседлал валютный рынок, и играет с курсом как кошка с мышкой. Это видно и по волатильности курсов в 2017 году, и по сокращению маржи между наличным и безналичным долларом. Однако это не означает абсолютно стабильного курса. Вопрос в том, что задача номер один на валютном рынке НБУ не менялась с 2014 года: ему нужно наполнять золотовалютные резервы и поэтому точно предугадать, как глубоко НБУ готов заходить в своих интервенциях для поддержания гривны, сказать очень сложно. Как видим, всплесков по +25% в день уже нет, но в последние три года фактор сезонности для гривны на валютном рынке оставался. Акция «летом дешевле» все еще актуальна и, скорее всего, будет таковой в 2018 году.

Второй вопрос, а нужен ли Украине стабильный курс и дешевый доллар? Украина — это страна с малой, открытой и сырьевой экономикой. Если у нас за год цены в гривнах выросли например на 13,7%, а доллар не вырос вовсе, то это означает, что внутри Украины мы наблюдаем инфляцию доллара США. Т.е. мы будем меньше стимулировать экспорт и будем более привлекательны для импортеров. Чтобы по привлекательности разных направлений внешнеэкономической деятельности нам оставаться на уровне января 2017 года, нужно чтобы курс был пропорционален инфляции, т.е. чтобы 16 января 2018 года он составлял 32,83 грн за доллар.

Думаю, что сценарий девальвации 2018 года будет во многом похож на последние 2 года. Допускаю, что на наличном рынке курс может на очень небольшой промежуток времени перепрыгивать отметки и 29,0, и 30,0, однако, при прочих равных условиях, эти скачки будут в большей степени формироваться информационной средой чем фундаментальными факторами.

Более существенные курсовые колебания возможны только при каких-либо фундаментальных сдвигах, таких как: падение цен на наш экспорт; не просто разрыв отношений, а скандал с МВФ; слишком резвые социальные обещания правительства; обострение военно-политической обстановки и т.д. Пока что ни один из этих факторов себя не проявил, а значит мы с Вами просто движемся по кривой, очерченной в 2016 и 2017 годах, с возможными небольшими отклонениями под информационный шум провокаторов, спекулянтов и «страшил».

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