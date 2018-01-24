Жажда большего — ловушка разума

Я много писал о том, как упростить жизнь, от философии, стоящей за этим, до тактических шагов к простоте. Но настоящий ключ к простоте не в этих шагах, а в наших умственных привычках.

Например, я мог бы избавиться от физического беспорядка и упростить свой день, чтобы у меня было больше пространства в жизни… но пока я не обращусь к умственным привычкам, которые привели меня к жизненному хаосу, бардак просто вернется обратно.

Так я понял, что ключевая умственная привычка к простоте такова: замечать склонность ума желать больше — и не верить этому.

Ум всегда хочет больше. И в то же время он хочет меньше — есть в уме эта полярность. Почему разум хочет одновременно и то, и другое? Он хочет больше, потому что думает, что большее сделает его счастливым, он видит возможность приобретать больше, и он думает, что приобретение вещей поможет избавиться от неуверенности, которую он чувствует.

Ум хочет меньше, когда чувствует стресс и перегружен, когда он хочет облегчить это тяжелое чувство. Он думает, что если избавится от всего, наступит спокойствие.

Оба желания ошибочны, но они исходят из добрых побуждений.

Почему желать большего и меньшего неправильно

Желание большего ошибочно; как все знают, вы можете обрадоваться, получив новую посылку на почте… но эта радость не продлится даже день. И уж тем более не несколько дней. Выброс дофамина благодаря получению большего временный, он не делает нас счастливее в долгосрочной перспективе. На самом деле это не дает нам того, чего мы хотим от жизни, и не избавляет от какой-либо неуверенности.

Подумайте об этом:

Если вас беспокоит предстоящая поездка, вы исследуете место назначения, покупаете новую одежду или технику, чтобы почувствовать себя более подготовленными, составляете планы и раскладываете все по полочкам. Неуверенность не исчезает, вы просто занимаете себя, пытаясь получить контроль и справиться со стрессом неопределенности.

У вас появилось новое увлечение, и вы в восторге от потрясающих возможностей, которые открываются перед вами. Конечно, вам нужно купить больше вещей, чтобы заниматься хобби, но это нормально, потому что это сулит вам потрясающую новую жизнь, не так ли? На самом деле, ваша жизнь может измениться, но никогда не станет такой, о которой вы мечтали. Ваш ум просто обманывает вас.

У вас появился красивый новый наряд (сумка, гаджет, инструмент, что угодно), и вы думаете: «О, разве жизнь не прекрасна?» Но затем ваша жизнь возвращается в обычное русло, и она совсем не стала лучше, не считая того, что вы стали немного беднее, и у вас есть крутая новая вещь, которая будет загромождать пространство.

Поэтому, когда ум хочет больше, он просто пытается найти счастье или облегчение от стресса. Ни то, ни другое в результате не появляется, но это не мешает мозгу пытаться.

С другой стороны, стремление ума к меньшему — это просто стремление к спокойствию. И это не плохо. Думаю, вы ощущаете себя немного спокойнее, когда у вас становится меньше пожитков или обязательств. Создание пространства — это замечательно. Но в конце концов ваш ум все равно найдет что-то, на что можно пожаловаться — если появляется слишком много вещей или слишком много дел, возникает скука, усталость или раздражение по поводу людей, у которых слишком много беспорядка в жизни.

Чтобы решить эту проблему, придется изменить ментальные привычки.

Изменение привычек

Преобразить ментальные привычки довольно сложно. Вы должны лучше осознавать свои мысли, чтобы изменить их.

Тем не менее, еще ни одна сложная задача нас не останавливала, так?

Процесс прост:

работайте над осознанием свох умственных привычек на протяжении некоторого времени

посмотрите, какими могут быть их вредные последствия

перестаньте верить мыслям

сделайте нежное усилие, чтобы изменить их

и не ожидайте совершенства

Таким образом, если вы работаете над умственной привычкой желать большего, то нужно просто замечать, когда, ища в интернете что-то новое для покупки и находясь на Amazon или в другом магазине, вы готовы нажать кнопку «Заказать». Это хороший сигнал, что ваш ум хочет больше, чтобы стать счастливее или уменьшить неопределенность.

Когда вы заметите это, спросите себя:

Что я получу, если куплю это? Больше счастья? Меньше неуверенности? Верно ли это убеждение? Какое влияние оно оказывает на меня? Полезно ли верить в это или вредно? Как я себя почувствую, если не буду верить в это?

Поэтому, если я пытаюсь купить новое снаряжение, я могу заметить, что считаю, что эта покупка уменьшит мою неуверенность. Спросив себя, так ли это, я отвечу: «Нет, я знаю по опыту, что это неправда. Я все равно буду чувствовать неуверенность».

Я также замечу, что это убеждение вредно, потому что оно наполняет мою жизнь большим количеством вещей и опустошает мой банковский счет, и это, безусловно, не полезно.

Как я буду себя чувствовать, если не буду верить в это? Я буду менее заинтересован в приобретении, более способен принять свою неуверенность и обрести спокойствие, не нуждаясь в облегчении.

Поэтому я пытаюсь изменить это, сказав себе:

Тебе не нужна эта новая штука.

Ты знаешь, что это не уменьшит неуверенность

Принять неуверенность любя — это вполне себе выход.

Затем я стараюсь полностью прочувствовать неуверенность, полюбить ее так же сильно, как люблю шоколад или смех, и ощутить удивительную красоту жизни в разгар неуверенности.

Вот как мы можем изменить наши ментальные привычки. С осознанием, честностью, с открытым сердцем и с признательностью за огромную радость жизни посреди хаоса.

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