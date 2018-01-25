Войти
Повышение пенсий силовикам обойдется в 10 млрд гривен
перспективы
Повышение пенсий силовикам обойдется в 10 млрд гривен
Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн
доходы
Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

финансы
RSS

Хорошая мина при плохой игре: МВФ не спешит на помощь

913
Хорошая мина при плохой игре: МВФ не спешит на помощь

Неделю назад МВФ раскритиковал предложенный президентом законопроект о создании антикоррупционного суда и пенсионную реформу. На фоне отсутствия финансирования фонда с апреля прошлого года это заявление звучало как «последнее предупреждение». В 2017-м вместо четырех запланированных траншей Украина по собственной вине получила только один, а отставание выборки кредитной линии МВФ уже достигло $4 млрд.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб признал, что «учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала 2018 года будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится». Это сделает невозможным получение новых траншей Фонда в преддверии пиковых выплат Украины по госдолгу в 2018-2019 годах.

Президенту Петру Порошенко необходимо было срочно исправлять критическую ситуацию. Он внес в парламент кандидатуру нового главы НБУ Якова Смолия, после чего отправился в Давос, где отрапортовал об успешных переговорах с главой МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме. «Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатором доверия к проведению внутренних реформ», — заявил он.

МВФ публично подбодрил украинскую власть. «Я очень довольна продуктивными переговорами с президентом Порошенко и членами его команды», — заявила Кристин Лагард. Разговор с президентом позволил ей оценить меры, которые уже были приняты: «Надеюсь, что и другие меры, имплементацию и планирование которых мы обсуждали, и над которыми мы продолжим работать вместе, приведут нас к завершению пересмотра (программы. — Ред.)». Важным ожидаемым событием Кристин Лагард назвала будущее назначение независимого и постоянного руководителя НБУ, «поскольку это очень необходимо». Слово «независимый» используется не случайно. МВФ считает, что парламент в ходе голосования за Якова Смолия не должен выдвигать ему каких-либо политических условий и кадровых требований по новому составу правления.

У наблюдателей заявление Петра Порошенко может вызвать ощущение дежавю. В январе 2016 года он в том же Давосе перед телекамерами, стоя рядом с Кристин Лагард, заявил о «достигнутых договоренностях». Перед этим заявлением Украина последний раз получала транш летом 2015 года, после чего ее отношения с Фондом охладели. Но между январским «победным» заявление президента и следующим траншем прошло еще почти 9 месяцев — деньги поступили в Украину только в сентябре 2016-го.

Сдержанный оптимизм

Финансовый эксперт Тантели Ратувухери обращает внимание на сдвиг акцентов международных кредиторов, ведь «требования Фонда и официальных доноров стали все больше относиться не только к финансово-экономической сфере, но и ко всей системе власти в стране». «Формально, если Фонд и доноры не отступят от своих пожеланий в отношении антикоррупционной политики в Украине, то шанс на удовлетворение условий получения транша МВФ в первом квартале минимальный. Скорее всего, это только самый большой камень раздора на текущий момент. Но есть и другие. Например, Фонд не устраивает отсутствие главы Нацбанка на протяжении более чем полугодия, экспансионистская монетарная политика правительства, а также состояние реформирования нефтегазового рынка», — перечисляет Тантели Ратувухери. Украина не сдержала свое обещание по уже выполненному пункту — не произошел автоматический пересмотр цены газа.

Тантели Ратувухери считает, что главная проблема не в отсутствии реформ или их несовершенстве, а в отсутствии доверия Фонда обещаниям украинских чиновников. «Фонд и участники его программы очень тщательно до мельчайших деталей стали проверять соответствие решений и шагов власти не только формально, но и по духу, маячкам программы. Более того, стали более жестко требовать участия и прозрачности в формировании системы контроля и управления реализацией программы, использования донорских и кредитных средств», — поясняет эксперт.

Запасной аэродром

Руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий делает осторожный прогноз, что до конца первого полугодия украинские чиновники все же договорятся с МВФ.

В этот же период правительство вновь хочет протестировать публичный долговой рынок. Министр финансов Александр Данилюк проанонсировал выпуск еврооблигаций в I полугодии 2018-го примерно на $2 млрд.

«Как и в прошлом году, пробуксовка в сотрудничестве с МВФ, скорее всего, мало повлияет на отношение инвесторов к вложению средств в Украину. Инвесторов вполне могут устраивать формальные институциональные и регулятивные решения и сигналы, которые украинская власть демонстрирует. Более того, частные инвесторы по всему миру привыкли взаимодействовать не с целой страной или ее политической системой, а с тем деловым кластером, который открыт для международной деятельности. Это их отличает от глобальных официальных многосторонних доноров», — поясняет Тантели Ратувухери. В сентябре 2017 года Украина привлекла от размещения евробондов $3 млрд под 7,375% годовых.

Эксперт напоминает, что перед предыдущим размещением также были опасения того, что оно не будет успешным без предварительного завершения переговоров с МВФ. «Но реальность оказалась противоположной. С тех пор ситуация на рынке капитала существенно не поменялась. Сложилось общее понимание того, что привлечение средств украинскими эмитентами с международного рынка капитала возможно, пока не началась горячая фаза предвыборной кампании в стране. По срокам это период до начала лета 2018 года», — говорит Тантели Ратувухери.

В то же время Александр Паращий считает, что торопиться с новым размещением не стоит, поскольку «это будет плохим сигналом относительно наших перспектив договориться с МВФ». Фактически, Украина признает, что выполнить требования МВФ и получить очередной транш она не в состоянии. «В отсутствие программы с МВФ стоимость займов будет дорогой. Причём настолько, что проще будет в дефолт уйти», — отмечает он.

Игра на опережение

В конце прошлого года в Нацбанке заявили, что в 2018-м нужно инициировать переговоры о новой программе сотрудничества с МВФ. Она должна последовать за нынешней, которая закончится в начале 2019-го. Но эксперты советуют не торопить события. «Нужно пытаться доработать по старой. Новая возможна, либо когда старая дойдёт до логического конца, либо когда ситуация в стране существенно ухудшится», — считает Александр Паращий.

«Скорее всего, начинать новые переговоры с МВФ сейчас не получится. С одной стороны, Фонд ожидает четких сигналов по поводу реализации маячков нынешней программы и соответствия ситуации в Украине ее параметрам. С другой стороны, даже если удастся убедить Фонд в том, что страна все еще находится в рамках программы, МВФ и международные партнеры, скорее всего, будут ожидать прояснения по поводу среднесрочной политической перспективы страны. Таким образом, решительных действий со стороны Фонда и его компаньонов можно будет ожидать только после завершения избирательной кампании 2019 года, формирования новой партии власти и презентации вразумительной программы новой власти», — считает Тантели Ратувухери.

Читайте также: DW: Петр Порошенко ведет в Германии непрозрачный бизнес

Это признал и министр финансов. «Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны», — заявил Александр Данилюк.

Источник: FinClub
МВФ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 января 2018
Среда, 24 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.859,18 -0.0252 2.886,78 -0.0208
100 евро 3.521,21 0.186 3.586,08 0.2475
10 рублей 4,65 -0.0026 5,15 -0.0001
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Вспышка дифтерии приведет к тысячам смертей украинцев

Недостаточная в последние годы просветительская работа со стороны Минздрава и Минобразования, постоянные перебои с поставками вакцин и сывороток привели к тому, что коллективный иммунитет к дифтерии снизился до критического уровня, а потому вспышка этой опасной болезни - неизбежна, и это дело очень короткого времени.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Жажда большего — ловушка разума

Известный писатель и психолог рассказывает, как изменить свои ментальные привычки, если вы хотите упростить и улучшить свою жизнь
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О госбюджете США. Армагеддон приближается?

Тем, кто прогнозирует падение курса доллара именно из-за непринятия госбюджета США, скажу - важно разграничить: бюджет и госдолг - сферы ответственности Госказначейства США, доллар - сфера ответственности Федеральной резервной системы США. Думаю, из этого, при желании, можно сделать соответствующие выводы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016