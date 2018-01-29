2018: второй год эпохи Трампа

Предлагаемая Вашему вниманию аналитика исходит из двух положений, которые ни в коей мере не являются аксиомами, но позволяют моделировать и предсказывать развитие глобальных процессов в краткосрочной перспективе.

1) Стратегической целью первого президентского срока Дональда Трампа является переизбрание на второй срок. Все его основные политические решения подчинены этой цели.

2) Дональд Трамп на сегодняшний день рекордсмен по «новым вводным» в мировую политику, поэтому именно его действия и реакция на них других крупных игроков и будут определять основные геополитические противоречия и/или конфликты ближайшего времени.

ЧАСТЬ I.

«Электоральная» экономика Дональда Трампа

Главное экономическое достижение Дональда Трампа 2017 года – налоговая реформа – содержит огромный политический подтекст, который заключается в консолидации Республиканской партии вокруг Президента; именно отсутствие такой консолидации и рассматривалось в качестве главной слабости Дональда Трампа в самом начале его каденции.

51 сенатор из 100, поддержавших самую масштабную со времен Рональда Рейгана налоговую реформу – это республиканцы; ни один из 49 демократов и независимых не дал голос «за». Разумеется, Дональду Трампу пришлось пойти на ряд уступок республиканским лоббистам (например, расширив перечень субъектов, которых затронуло снижение налогов, или, уже в рамках бюджета-2018 – дав разрешение на нефтедобычу на Аляске, запрещенную Бараком Обамой из экологических соображений), однако это никак не повлияло ни на суть, ни на радикальности реформы.

СПРАВКА

Законопроект о налоговой реформе был принят 19 декабря 2017 года Сенатом США, 20 декабря – Палатой представителей, 22 декабря подписан Президентом Дональдом Трампом.

Закон предусматривает радикальное снижение налога на прибыль юридических лиц с 35% до 21% (средняя ставка в мире – 23%). При возвращении в страну доходов от деятельности за рубежом они теперь облагаются налогом по ставкам 15,5% (для наличных средств) и 8% (для безналичных). Кроме того, вводятся налоговые вычеты на капитальные затраты.

По налогу на доходы физических лиц они снижены для 7 групп; наибольшее снижение ожидает граждан с доходами от медианного и ниже (от $9.5 до $38.5 тыс. в год, исключая самых бедных, получающих до $9.5 тыс. в год, для которых послаблений не предусмотрено) – с 15% до 12%.

Кроме того, вдвое сокращен круг плательщиков 40%-го налога на наследство, увеличено число освобожденных от уплаты минимального альтернативного налога. (Минимальный альтернативный налог это ставка, по которой облагается прибыль фирмы в случае, если совокупные налоговые льготы, использованные за определенный период (например, год) понижают фактически уплачиваемую ставку налога на прибыль ниже установленного законом минимально допустимого уровня.)

Изменения в подоходном налоге действуют до 2025 года.

Дональд Трамп после принятия законопроекта заявил, что принято решение об «историческом налоговом освобождении американского народа».

Оценки налоговой реформы – см. ПРИЛОЖЕНИЕ

NB В рамках налоговой реформы был аннулирован ключевой принцип, лежащий в основе реформы здравоохранения 2010 года, именуемой Obamacare, согласно которому граждане должны были либо обеспечить себя медицинской страховкой, либо заплатить штраф, что реализовывало принцип «богатые платят за бедных», ибо наиболее малоимущие американцы получали медицинскую страховку бесплатно.

Автор этих строк в аналитическом обзоре претендентов на номинацию от Республиканской партии в конце 2015 года назвал Дональда Трампа «самым республиканским республиканцем». И действительно, Дональд Трамп апеллирует к классическим принципам Великой Старой Партии (как называют свою партию республиканцы), в то время, как большинство партийных лидеров на протяжении десятилетий (во всяком случае – после Рональда Рейгана) пыталось искать компромиссные политико-идеологические конструкции, «осваивая» менее консервативный (более «либеральный» или более патерналистски настроенный) электорат, что, нередко, вело к потере части «ядерного» электората.

В рамках нашего обзора мы не будем останавливаться на идеологическом консерватизме Дональде Трампа и его соратников, хотя именно это вызвало главные нападки его оппонентов из Демократической партии и более либерального крыла республиканцев.

Здесь важна его экономическая платформа, определяемая академической наукой как «налоговое стимулирование рыночного предложения», полностью совпадающая с классической позицией Республиканской партии. Эту платформу либо искренне разделяют, либо вынуждены разделять все лидеры республиканцев, во всяком случае, представляющие партию в Конгрессе, что и предопределило их организованное голосование за налоговую реформу.

И теперь именно с этим политическим багажом Великая Старая Партия пойдет на т.н. промежуточные выборы в ноябре 2018 года, на которых будет полностью переизбрана Палата представителей и треть Сената. Ключевая задача республиканцев, как правящей на сегодня партии и Дональда Трампа, как кандидата на президентских выборах 2020 года – сохранить большинство в обеих палатах. На сегодня у республиканцев 51 место в Сенате из 100, в демократическом кокусе (фракции) 49 сенаторов – 47 демократов и 2 независимых. В Палате представителей у республиканцев 240 мест из 435 (у демократов – 194, 1 место вакантно).

На руку республиканцам играет тот факт, что под «ротацию» в Сенат на этот раз попадает 25 демократов и независимых и только 8 республиканцев, более того, значительная часть демократов будет пытаться переизбраться в «красных» (т.е. – симпатизирующих республиканцам) штатах. Авторитетная площадка прогнозов PredictIt, на которую в своем ежегодном предновогоднем спецвыпуске «Мир в 2018 году» ссылается The Economist, дает республиканцам около 80% шансов на сохранение большинства в Нижней палате.

Что же касается Верхней палаты, то здесь ситуация для республиканцев выглядит менее благополучно – их шансы получить большинство оценивается в 54% (при этом 50 республиканцев из 100 также являются большинством благодаря решающему – при необходимости – голосу вице-президента Майка Пенса, председательствующего в Верхней палате). Однако, это оценка первой половины декабря и есть основания полагать, что она может сдвигаться в сторону увеличения, о чем мы поговорим ниже.

Лично же Дональд Трамп в качестве общенационального лидера завершает год на относительном подъеме. По опросам Rasmunssen Reports (социологической службы, ведущей ежедневный мониторинг общественного мнения в США и выдававшей наиболее реалистичные прогнозы итогов выборов в США) его деятельность к годовщине инаугурации пользуется поддержкой 44-45% при неприятии ее 54-55% американцев. Для сравнения – в августе 2017 года на пике жесткой антитрамповской и антиконсервативной волны в либеральных СМИ его поддержка падала до 39%, а неприятие поднималось до 61%.

Но, самое интересное, что совместный опрос The Economist и социологической службы YouGov показал: на годовщину избрания Дональда Трампа Коллегией выборщиков, его экономическую политику одобряло абсолютное (!) большинство американцев – 51% против 41%; в конце августа картина была обратной – 41% против 47%.

Причем, одобрение выказывается, в том числе, и долларом: согласно данным Министерства торговли США, в октябре 2017 года доходы американцев выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, в ноябре – на 0.3%; расходы выросли на 0.2% и 0,6%, соответственно. Потребительские расходы на товары длительного пользования с поправкой на инфляцию в ноябре росли второй месяц подряд – на 0,2%, расходы на товары не длительного пользования подскочили на 0,7%. Заработные платы и оклады американцев в ноябре выросли на 0,4% в годовом выражении, реальный располагаемый доход - на 0,1%.

Отчет Минторга показывает, что увеличение потребительских расходов происходит ценой сокращения сбережений. Норма сбережения в США в ноябре снизилась до 2,9% - минимального уровня с ноября 2007 года, что свидетельствует о весьма оптимистичном настрое американцев.

Рост потребительских расходов, на долю которых приходится порядка 70% американского ВВП, в свою очередь, поддерживат экономический рост.

Что же касается двух самых чувствительных для американцев показателей, то, вопреки мрачным прогнозам, индекс Доу-Джонса за 2017 год вырос на впечатляющие 25%, в первые дни 2018-го преодолел фантастический уровень в 25000 пунктов и, не останавливаясь, уже 17 января взял 26000. Это самый быстрый рост индекса за 120 лет! В то же время безработица в 2017 году упала ниже 4.5%.

При этом на волне позитива от глобальной налоговой реформы Дональда Трампа, его сторонники «проглотили» торпедирование системы Obamacare, хотя этот элемент налоговой реформы был наименее популярным (поддержка – всего 29% согласно опросу Quinnipiac; необходимо отметить, данная социологическая служба всегда выдает наиболее негативные для нынешнего президента данные опросов).

Справедливости ради отметим, – тот же опрос The Economist/YouGov на годовщину избрания в Коллегии Выборщиков показал, что внешнюю политику Президента Трампа одобряет 42% против 49%, впрочем, в конце августа уровень одобрения был всего лишь 38% против 51%.

Однако, внешняя политика в США даже на президентских выборах – вопрос не определяющий для американского избирателя, а на уровне голосования в Конгресс – вообще третьеразрядный. Таким образом, не только экономическая программа Президента, находящаяся в стадии реализации, становится партийной платформой на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, но и сам Дональд Трампа в значительной степени превращается в «знамя» республиканцев. И вполне вероятная победа республиканцев на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса может открыть дорогу Дональду Трампу к победе на выборах-2020.

Здесь самое время дать слово одному из главных оппонентов Дональда Трампа из либерального лагеря – одному из влиятельнейших мировых экономистов Нуриэлю Рубини. Именуя действующего Президента США «плутократом в одеянии популиста», называя экономическую политику налогового стимулирования рыночного предложения «дискредитировавшей себя» и предрекая в недалеком будущем провал налоговой реформы, экономический гуру был вынужден признать: «Отложив повышение налогов для среднего класса, они создали такой план, который позволяет им [Трампу и республиканцам – авт.] успешно пройти через промежуточные выборы 2018 года и всеобщие выборы 2020 года. Накануне промежуточных выборов они смогут хвастаться, что снизили налоги для большинства домохозяйств страны. И они могут рассчитывать на то, что пик эффекта от экономических стимулов в виде снижения налогов придётся на 2019 год, то есть ровно накануне следующих президентских выборов – и задолго до того, как придёт час расплаты».

Т.е., даже непримиримый оппонент Дональда Трампа соглашается с тем, что республиканцы – благодаря реформе Дональда Трампа – получают несомненные электоральные «бонусы» в ближайшие годы.

Но, самым интересным и, несомненно, наиболее неприятным для демократов, стала реакция крупного бизнеса на налоговую реформу. Так, сразу же после успешного голосования крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из крупнейших медиаконгломератов. AT&T объявила о выдаче всем своим 200 тысячам сотрудников внеочередного бонуса в $1000 и дополнительного инвестирования $1 млрд. в инфраструктуру. Verizon Communications – наибольшая телекоммуникационная компания в США по рыночной капитализации и вторая в мире объявила о выдаче своим сотрудникам облигаций по $2,6 тыс.

К этой инициативе присоединились с похожими заявлениями один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники корпорация The Boeing Company, крупнейший по рыночной капитализации в мире и четвёртый по величине банк в США Wells Fargo, а также Национальная широковещательная компания NBC Comcast. На годовщину инаугурации всемирно известная компания Walt Disney объявила о планах выплатить своим сотрудникам единовременный бонус в размере $1 тыс – именно в связи с налоговой реформой Дональда Трампа. Этот бонус получат около 125 тыс. сотрудников компании в США; кроме того, компания Disney объявила о планах вложить $50 млн. в фонд, средства из которого будут тратиться на помощь сотрудникам с почасовой оплатой с тратами на образование. Впоследствии компания будет направлять в этот фонд $25 млн. ежегодно.

Важно отметить – впервые звезды бизнеса первой величины столь очевидно выказали поддержку экономической политике Трампа.

Почувствовав несомненный перелом в настроениях американцев, Президент решил закрепить свой успех. Согласно информации The Wall Street Journal (WSJ) Администрация Дональдам Трампа в ближайшее время обнародует масштабный проект реновации авто- и железных дорог и мостов, общей стоимостью в $1 трлн. Напрямую из федерального бюджета планируется выделить $200 млрд., остальные средства предполагается привлечь от частных инвесторов и администраций штатов.

Как стало известно американским СМИ, проведенные опросы по заказу Белого Дома опросы общественного мнения показали полную поддержку проекта среди «трамповского» электората, особенно – белых мужчин без высшего образования. Однако, и среди других категорий избирателей масштабная реновация пользуется серьезной поддержкой, – американцы рассчитывают на серьезное увеличение числа рабочих мест и заметный рост деловой активности. Так, 52% проголосовавших в ноябре 2016 года за Хиллари Клинтон и 51% тех, кто не одобряет работу Трампа на посту президента США, поддерживают программу реновации.

С таким цифрами на руках команде Дональда Трампа, скорее всего, удастся переубедить часть сомневающихся республиканцев поддержать этот проект в год промежуточных выборов и достичь компромисса по вопросу – за счет сокращения каких именно бюджетных ассигнований должна быть профинансирована программа реновации. «Инфраструктура — это проблема, с помощью которой мы можем перевести людей в ряды тех, кто поддерживает работу президента и заручиться их поддержкой для будущих инициатив», — многозначительно заявила WSJ заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

И, похоже, что программа реновации – это не предел в масштабных проектах Дональда Трампа, которые все больше захватывают воображение американских избирателей. Следующая на очереди – программа возвращения американских астронавтов на Луну.

11 декабря 2017 года Президент США подписал директиву, которая обязывает NASA начать подготовку к пилотируемому полету на спутник Земли. При этом Трамп высказал надежду, что Америка расширит свою космическую программу до освоения Марса. По программе высадки человека на Луну пока нет ни сроков, ни каких-либо конкретных планов, однако на нее могут быть перенаправлены средства, запланированные ранее на одобренную Бараком Обамой миссию Asteroid Redirect Mission, в рамках которой планировалась высадка астронавтов на околоземный астероид и которая прекращена согласно с вышеупомянутой директивой.

По информации The New York Times, финансовые детали новой космической программы могут появиться в феврале 2018 года в рамках обсуждения предложений на 2019 бюджетный год. И возвращение на Луну наряду с программой реновации могут стать прекрасными козырями республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс 2018 года; вице-президент Майк Пенс многозначительно подчеркнул, что сосредоточенность NASA на пилотируемых космических программах поможет создать новые рабочие места.

Можно даже предположить, что партнером государства станет Илон Маск с его компанией Moon Express, которая планирует построить несколько роботизированных аппаратов, способных приземляться на поверхность земного спутника и собирать образцы лунного грунта. Конечная цель такого проекта – добывать минералы и воду с «коммерческим прицелом». На сегодняшний день все проекты Илона Маска убыточны и требуют очередных сотен миллиардов вливаний, что может быть обеспечено в рамках грандиозного «лунного проекта». Ну, а переход столь популярной среди «креативного класса» фигуры в лагерь сторонников действующего Президента США еще больше повысит шансы на победу республиканцев в 2018-м и лично Дональда Трампа – в 2020-м.

И в завершении темы электорального подтекста экономической политики Дональда Трампа, необходимо отметить важнейший нюанс: снижение подоходного налога и прочие налоговые «послабления» для физических лиц действуют до 2025 года. Это уже сегодня в значительной степени определяет повестку дня президентских выборов для республиканцев как 2020 года («если изберете демократа, он отменит снижение налогов!»), так и 2024 года («если изберете республиканца, он продлит действие закона еще на 8 лет!»). И опять-таки, именно Дональд Трамп выступает в роли электорального «ледокола», определяющего повестку дня Великой Старой Партии.

В то же время, несомненно, что столь тесная привязка республиканцев к Президенту делает партию все более уязвимой перед политическими и «бытовыми» скандалами, связанными с личностью Дональда Трампа. А то, что они будут время от времени возникать – нет никаких сомнений. Так, Новый Год начался с публикации книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа», которая сразу же стала бестселлером. Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Дональдом Трампом (и первое и второе сам Президент США опровергает) и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США.

Вулфф описывает интриги и хаос, царящие в администрации Трампа на основе 200 интервью; справедливости ради отметим, – приводимые автором подробности носят скандальный характер в «бытовом», но не политическом либо криминальном смысле.

Однако, не будем забывать – 2018 год только начался!

Во Второй Части нашего аналитического обзора мы коснемся тех геополитических последствий, которые неизбежно вызовет в краткосрочной перспективе грандиозная налоговая реформа Дональда Трампа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА: PROetCONTRA [1]

По материалам Bloomberg

Экономический рост

По замыслу Трампа, реформа в итоге «разгонит» рост американской экономики с нынешних 2-3% в год до 4-6%. В то же время действующая на тот момент глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен оценила прирост как незначительный.

Государственный долг

Согласно совместному прогнозу Объединенного комитета по налогообложению и Бюджетного управления Конгресса, закон приведет к росту дефицита бюджета (on-budget deficits) в ближайшие 10 лет на $1,441 трлн. и снижению доходов (revenues) на $1,633 трлн.

В силу этого прогнозируется и дополнительное увеличение госдолга США: к $11 трлн., на которые, по прогнозам, увеличится показатель в ближайшее десятилетие, добавится еще минимум $1 трлн.

Центр налоговой политики оценивает обусловленный законом дефицит в $1,2 трлн. в ближайшие десять лет с учетом возможного эффекта от ускорения экономического роста.

Согласно анализу Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, доходы (revenues) в результате закона уменьшаться за 10 лет на $1,5-1,7 трлн., а к 2040 году — на $3,6–4,4 трлн.

С другой стороны, по утверждению министра финансов США Стивена Мнучина, эффект от закона обеспечит экономический рост на $2,5 трлн. в ближайшие 10 лет. Что полностью покроет «выпадающие доходы» американского бюджета. Чтобы это произошло, по оценкам большинства экспертов, дополнительный годовой прирост экономики должен составлять по 0,4%. По оценке же Объединенного комитета по налогообложению, принятие закона даст прирост ВВП всего 0,8% за 10 лет.



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