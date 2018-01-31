О «кремлевском докладе» США (он же «список 210»). С моей точки зрения, примечателен перечень тех, кто в него не попал. Отсутствуют в нем несколько «вегетарианских» фигур, занимающих важную роль в формальной властной вертикали. Например, глава ЦБ ФР Набиуллина (думаю не потому, что возглавляемый ею Центробанк проводит, как считают многие российские экономисты, антигосударственную политику). Отсутствует в нем и такая знаковая фигура, как Чубайс. И, что довольно интересно, отсутствует в нем такая специфическая фигура, как Кадыров.

При анализе ситуации будем исходить из того, что США взяли курс на демонтаж власти России в том кричаще нецивилизованном виде, в котором она сейчас пребывает. Если раньше в Штатах полагали, что достаточно ухудшить жизнь простых людей в РФ и они поменяют правителя, то теперь эту ошибка элиты США осознали. Условный Запад понял, какой выбор сделали российский народ и правящая элита РФ. И понял, что есть шанс аннигилировать РФ через комплексные санкции, модерирование рынков энергоносителей и гонку вооружений, которые через время, вероятно, приведут к полному (именно полному) краху экономики России - ну что делать, если российская элита не делает выводов из недавнего прошлого? Или делает, но неправильные выводы. Это, скорее всего, верный, но достаточно долгий и тяжелый путь.

Но есть шанс сменить власть в РФ при помощи сложных комбинаций и этот вариант, предположительно, может быть в реализации легче и быстрее.

Если некий диктатор возомнит о себе невесть что и прекращает соблюдать правила, его убирают и ставят на его место более адекватного руководителя.

Так Штаты делали неоднократно. Но с Путиным не поступишь так же просто, как с Самосой. Поэтому и нужны многоходовочки (конечно, гораздо более тщательно продуманные, чем у российского самодержца).

Нельзя сказать, что США не устраивает та система, которая сложилась в России – Штаты не устраивает степень выхода из под контроля и слабо обоснованные претензии нынешней российской верхушки. Поэтому Штаты и будут трудиться над тем, чтобы ее сменить. Впрочем, США работают системно – т.е., наверняка работают по обоим вариантам.

Вернемся к «списку 210». Его фигуранты – это персоны, по которым «будут работать». Задача этого этапа – создать в российской элите, у которой деньги, недвижимость, яхты, дети, жены/любовницы сконцентрированы на Западе, ощущение вероятности попасть под меч конкретных и очень жестких санкций в любой момент времени. Это должно заставить нервничать многих представителей российской элиты, вынудить их выбирать между репрессиями от Штатов и репрессиями от Путина.

И главное, Штаты стремятся сделать так, чтобы опасения перед репрессиями от США российская элита сочла более сильными. И это достижимо – вспомним фразу Бжезинского «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом».

И если российская элита станет больше бояться американских репрессий (это достаточно вероятно, т.к. очень часто т.н. «патриотизм» заканчивается там, где начинается кошелек), шансы на смену властной верхушки в РФ ощутимо возрастут.

Создавшаяся ситуация позволяет властям США действовать гибко и выбирать решение в зависимости от ситуации и перспектив ее развития – кого и когда давить из представителей российской элиты, на кого давление усиливать, на кого ослабевать. Важно, что теперь это будут не точечные мероприятия, а системные меры.

С персонами, попавшими в «список 210», вероятно, многое понятно – США дают понять, с кем они по состоянию на данный момент не желают иметь дело в процессе смены властной верхушки в РФ. А тем, кто в список не попал, дают понять, что допускают возможность договориться.

Впрочем, это славный перечень может меняться – почему бы не исключить из него тех представителей российской элиты, которые таки проявят договороспособность)?...