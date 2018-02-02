«Жизнь продолжается, это не конец: у тебя есть еще 25 лет минимум»

В индустриальных странах растет продолжительность жизни, сдвигая традиционные временные рамки пути человека: подростковый возраст теперь заканчивается позже, а выход на пенсию, наоборот, задерживается. Как свидетельствуют расчеты ученых, исследующих продолжительность жизни, наш жизненный цикл становится все протяженнее.

Издатель, журналист и автор проекта «Возраст счастья» Владимир Яковлев вот уже шесть лет подряд собирает истории людей, которые, будучи немолодыми, сохранили здоровье и полноту жизни, воспринимая старость не как конец, а как начало нового этапа развития. «Идеономика» расспросила его о том, когда теперь наступает старость, сколько карьер смогут строить люди будущего и какую жизненную стратегию можно выбрать, чтобы, будучи старым, не терять молодость духа.

— На сайте проекта «Возраст счастья» висит лозунг для пожилых: «Что бы вы ни делали, надо научиться делать это исключительно для собственного удовольствия, а не для того, чтобы получить внешнее признание», Владимир Яковлев, 57 лет. Не кажется ли вам, что странно в 57 лет называть себя стариком, да и вообще — когда теперь наступает старость?

— Одна из самых главных вещей, в которую нужно врубиться — то, что понятие «старость» постоянно сдвигается. Когда я начинал проект «Возраст счастья» пять лет назад, 57-60 лет было старостью. Сегодня, спустя пять лет, вы мне говорите, что 57 лет — это молодость. И это на самом деле очень важная штука. Потому что нам кажется, что вечной молодости не существует. А реально мы в ней живем. Даже наше поколение, а ваше поколение и подавно. В моем детстве, например, старость начиналась в 30 лет. Тогда существовали клубы для тех, кому за 30. Когда мне исполнилось 30 лет, старость подвинулась к 40 годам. Когда моему отцу исполнилось 40 лет, ему подарили кружку, на которой была написана большая цифра 40 и надпись «Over The Hill And Off The Pill«. То есть в 40 лет ты был уже стариком. У меня есть один знакомый, которому недавно исполнилось 80 лет. Когда я фотографировал его в Сан-Франциско — как он катается на скейтборде, — то случайно узнал, что он написал книгу «Возраст счастья» примерно за 30 лет до меня. Это был сборник историй о пожилых людях, которые занимаются спортом: ездят на велосипедах, лошадях, бегают и т.д. И совершенно невозможно поверить, что они пожилые: ощущение такое, что им всем по 40 лет. Так вот, к тому моменту, когда мне исполнилось 40, старость сместилась к 50 годам. Когда мне исполнилось 50 лет, старость стала начинаться в 75 лет. И вы говорите, что 50 лет — это не старость. Думаю, для вашего поколения старость начнется не раньше, чем в 75 лет. Этот скачок начался в 50-х годах прошлого века и происходит по сей день с огромной скоростью. Сколько вам лет?

— 32 года.

— Если вы пойдете оформлять медицинскую страховку в консервативной Германии, то страховой агент достанет специальный круг, где можно поставить, сколько тебе лет сейчас, а с другой стороны появляется цифра — сколько лет вы проживете. И если ввести ваш возраст, то есть 32 года, то выскакивает цифра 100-110 лет.

— Сразу возникает вопрос: что же мы будем делать с этим, кажется, дополнительным и, возможно, свободным временем, которое нам досталось? Многие тридцатилетние пока не осознают, что старость сместилась, но в то же время у нас нет опыта наших родителей, наших дедушек и бабушек. Они-то были стариками в 40-50 лет, и мы не знаем, как проживать это время.

— Не волнуйтесь, свободного времени у вас по-прежнему не будет (смеется — прим. Ред.). Существует такое понятие — точка зрелости. Вот, например, в Древней Греции точкой зрелости был подростковый возраст. Многие люди рано умирали и до старости просто не доживали. Вот вам история: «Здесь один пацан с соседней улицы/ У нашего парня девушку увел/ Пошли кодлой соберемся и морду ему набьем». Знаете, что это такое? Сюжет «Илиады». И это абсолютно подростковый менталитет драк, влюбленности, войн. Позже, уже в Средние века, точка зрелости сместилась к 20-22 годам — по мере того, как увеличивалась средняя продолжительность жизни. У наших родителей эта точка была в 35-40 лет. Это был возраст, который ассоциируется с семьей, детьми, машиной, банковским счетом, хорошей работой. И сегодня эта точка зрелости стала прошлым. За ней появился следующий этап развития. И нам не просто добавили 25 лет жизни, а вашему поколению — 30-40 лет жизни. Нам добавили следующую стадию развития к точке новой зрелости. И для вас не будет проблемой жить после 50 лет. Потому что предыдущее поколение уже поймет, куда нужно двигаться, а вы будете повторять этот маршрут. Как вы делаете это, когда идете в школу или в институт, потом ищете работу. Для вас проблемой будет то, что вы делаете с 75 до 100 лет.

— И как же все-таки обращаться с этим временем?

— Вы будете испытывать в 75 лет ту же проблему, которую мы сегодня испытываем в 50 лет: сегодня все книжки и фильмы, которые вы смотрели в детстве, написаны людьми, у которых после 50 лет жизни не было. Так считали мои родители, учителя в школе и университете. Жизнь после 50 лет — это единственный участок жизни, для которого у нас нет готового плана. Мы не знаем, как жить дальше. До нас в 50 лет никто не был столь молод. Раньше родители оставляли записку на холодильнике: «Погрей щи, пожарь котлеты». И такая инструкция заканчивается на отметке в 50 лет, а дальше начинается первопроходство и другой образ жизни. И это нелегко: надо найти в себе силы отказаться от прежних стереотипов и осознать: жизнь продолжается, это не конец: у тебя есть еще 25 лет минимум. Но проживать их нужно так, чтобы развиваться иначе. Но ваше поколение в 75 лет окажется в ситуации, когда нет вокруг людей, которые могут рассказать, как они в 75 лет были молоды и что они делали.

— Значит, кризис среднего возраста тоже смещается. А когда вы лично столкнулись с ним, и в чем это выразилось?

— Сейчас кризис среднего возраста происходит в 50 лет или ближе к 50 годам. И мне было чуть больше 50 лет, когда меня он настиг… Не только мне, но и любому человеку для развития нужны определенные цели. В то же время цели тесно связаны с системой ценностей человека. Но они меняются в течение жизни. Например, большинство людей в 30-35 лет строят карьеру, и в этом возрасте внутрипоколенческое соревнование очень сильно. А радость и удовольствие жизни связаны с карьерным развитием. После 50 лет система ценностей меняется — наступает следующий этап развития личности. В этом возрасте радость и удовольствие человек получает уже в течение каждого дня, а не от карьеры. И именно это его развивает. И это совсем не проще, чем карьера, а, наоборот, намного сложнее. Сейчас я легко могу придумать себе издательский проект: я занимаюсь этим всю жизнь. Но это не столь интересно, как было бы интересно в 35 лет, потому что для меня это повторение пройденного. Зато вот придумать работу, от которой я буду получать удовольствие все время, довольно сложно. И в 50 лет ты сталкиваешься с кризисом — кризисом поиска задач, на которые ты не знаешь ответа, но которые тебя развивают. И если ты находишь их, то снова получаешь кайф.

— Каких возможностей не было у вашего поколения, но появятся у моего поколения тридцатилетних?

— Я знаю примерно только про 50 лет. И то не все. Ведь это путь, который мы еще проходим. А про вас никто не знает — мы этого даже не представляем. Становится понятно лишь то, что «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет» — вот сейчас, вполне возможно, действительно не умрет. 2030-2040 год, по всем прогнозам — это точка достижения пренебрежимого старения. Это значит, что сегодня, проживая год, вы стареете на год и одновременно молодеете на 2,5 месяца. Потому что за год средняя продолжительность жизни в цивилизованной стране увеличивается на 2,5 месяца, и соответственно, вы становитесь на 2,5 месяца моложе. Через 15 лет это будет уже 6 месяцев. То есть, старея на год, вы будете на самом деле стареть на полгода. Через 20-25 лет, весьма вероятно, старея на год, вы будете на год молодеть. Значит, смерть в большой степени становится личным выбором людей, а не необходимостью.

Мы не можем себе представить общество, которое существует таким образом. Даже если не уходить так далеко, а взять сегодняшних детей. У моих друзей есть ребенок, ему сейчас год. Его профессиональная карьера не до конца, а до момента пика будет составлять 70 лет. Представляете, работать 70 лет журналистом?! Существует официальная статистика: каждый третий ребенок, рожденный в цивилизованной стране последние три года, будет жить больше 100 лет. У такой продолжительности жизни, бесспорно, есть другие особенные обстоятельства, другие стороны — иногда очень смешные. Например, есть люди, которым в общем-то пора бы умереть, а они долго-долго еще не умрут (смеется — прим. Ред.). Поэтому те возможности, которые открываются сейчас для развития личности, они совершенно фантастические. Особенно, если человек понимает, что нельзя, не нужно и неправильно останавливаться.

— Вам удалось поместить в вашу жизнь несколько совершенно разных сценариев. Вы меняли континенты, страны, проекты. Какие качества нужны, чтобы суметь по своей воле прожить несколько жизней в рамках одной и где искать такие качества в самом себе?

— Вы знаете, это вопрос, на мой взгляд, системы ценностей и того, что вы считаете ценным в жизни. Это очень личная такая, почти интимная вещь. Я для себя считаю самым ценным в жизни развитие. Развитие личности и души — самое главное из того, что со мной происходит в жизни. Иногда это происходит через приятное, иногда это происходит через боль. Лучше бы, чтобы это происходило через приятное. Пожалуйста! Для меня самое главное — развитие. И это ответ на ваш вопрос.

— В какой стране жить и какой образ вести, чтобы жить долго и счастливо?

— Меня сразу подбивает вам сказать, что я точно знаю, где жить не нужно сейчас (смеется — прим. Ред.). Если серьезно, то однозначно надо жить там, где чистая экология. Это не вопрос выбора, а вопрос необходимости. У меня есть буддийский учитель, и я его замучил вопросами по поводу того, где мне жить. Он сказал: жить нужно там, где чисто, дешево и безопасно. Что касается долгожительства, то от региона проживания это абсолютно не зависит. Я встречал суперэйджеров в любой стране мира. Это не зависит от места проживания, это зависит от отношения к жизни.

— Вы утверждаете, что «возраст счастья» – пенсионный. Люди избавляются, наконец, от социальных обязательств. Но с возрастом они становятся консервативнее: отчасти это вызвано и физиологическими изменениями, старением организма. В итоге время у человека есть, а желания содержательно им пользоваться уже нет. Как сохранить вкус к жизни?

— Здесь есть очень тонкий трюк. Дело в том, что опыт, который накапливается у вас — огромная ценность. Но в то же время это и огромная опасность. Есть такая фраза, которую я очень люблю: «Опыт — жир мозга». Когда мы накапливаем опыт, мы используем его для того, чтобы на автомате и стандартным образом решать знакомые нам проблемы. Мозг вообще к этому склонен, его задача — наша безопасность. И мозг относится к привычному всегда лучше, чем к непривычному. Решить стандартную ситуацию уже известным способом для мозга привлекательнее, но проблема в том, что это не развивает мозг. Трюк в том, чтобы применять опыт к новым ситуациям. То есть ставить новые задачи, пытаться осваивать новое. Это может быть все, что угодно: гаджеты, путешествия, профессии, образование.

Однажды я встречался с ученым-генетиком Жаком Фреско. Он совершил одно из самых больших своих открытий, когда ему было 70 лет. Я его спросил: «Как сделать так, чтобы голова работала, как у вас?» Он подумал и сказал: «Для этого мозгом надо пользоваться».

— Сейчас доступная людям работа сильно зависит от возраста и от физических возможностей, а точнее, от того, что общество считает правильным видом занятости для того или иного возраста. Если жизнь человека будет на 30-40 лет длиннее, поменяется ли это? Возможно, появятся профессии для молодых и для пожилых?

— Я не знаю, произойдет ли сегрегация по возрастному принципу. Скорее изменится система ценностей. Я думаю, что это будет абсолютной нормой, когда люди меняют несколько профессий, три-четыре карьеры в течение всей жизни. Это происходит уже сейчас, потому что 70-80 лет заниматься одним и тем же довольно скучно.

— Что должен поменять в собственной психологии человек, чтобы не просто тратить дополнительное жизненное время с умом, но и оставаться при этом счастливым? Есть ли универсальный совет?

— Вениамин Смехов однажды рассказал мне совершенно гениальную историю, которая сильно изменила мою жизнь. Он собирался на машине поехать по Америке и пересечь страну от одного океана до другого. И перед поездкой он встретился с Аксеновым, с которым дружил; на тот момент Аксенов довольно долго жил в Америке. Смехов спросил его: «Скажи мне, пожалуйста, что мне нужно знать об этой стране перед поездкой, чтобы я правильно ее воспринял, правильно понял?» Аксенов подумал и сказал: «Веня, не обобщай». Я сделал это для себя правилом: «Володя, не обобщай!» У каждого человека свои причины, по которым он поставил лайк, своя жизнь, свои взгляды. Мне не кажется, что обобщения работают. Я вообще считаю, что обобщения — это идеи. А идеи убивают. Люди важнее идей.