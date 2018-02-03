Противостояние вокруг Десятинного монастыря в Киеве. Как это подали СМИ, и как это было на самом деле

В субботу, 3 февраля, в Киеве произошло «стояние» у Десятинного монастыря УПЦ — небольшой часовни, расположенного возле Исторического музея. Активисты праворадикальных организаций еще накануне анонсировали проведение здесь своей акции. Однако, фактически она была сорвана. Храм заранее окружили верующие, и их оказалось гораздо больше, чем радикалов.

Члены С-14 и родственных организаций шли с требованием освободить Александра Горбаня и Алексея Шемотюка — поджигателей, которых после неудачной попытки сжечь здание суд арестовал на 60 суток. Также активисты намеревались в очередной раз потребовать снести саму часовню, которая, по их мнению, построена незаконно. Но если верующих собралось около полутора тысяч человек, то радикалов пришло только несколько сотен. Тем не менее, ряд СМИ подали акцию как победу противников Десятинного монастыря.

В частности, Украинская правда сообщила своим читателям, что «На Десятинке в Киеве собрались сторонники идеи снести храм УПЦ МП». При этом в качестве иллюстрации была использована фотография большой группы людей, среди которых преобладали защитники обители. Ряд других изданий, лояльных к власти, в частности espreso.tv, переставили это сообщение с таким же месседжем.

Более объективно ситуацию освещали СМИ, которые принято считать оппозиционными. В частности, Страна и Корреспондент.

Фактически же, как рассказали «Капиталу» очевидцы, в субботу в Киеве произошло во многом знаковое событие. Едва ли не в первый раз с 2014 года праворадикалам не удалось силой навязать свою повестку. Представители националистических организаций явно не ожидали, что в защиту часовни выйдет столько людей. Оказавшись в меньшинстве, они стушевались и выглядели достаточно жалко.

Верующие вели безостановочный православный молебен, на который радикалы смогли ответить лишь попытками завязать словесные перепалки и криками. При этом даже перекричать молебен активистам не удалось.

Единственное, чем отметились радикалы — развернули банер с изображением Владимира Путина, а также устроили потасовку между собой. Близкий к Дмитрию Корчинскому активист Алексей Середюк избил радикала Дмитрия Резниченко. Видео у себя на странице в Facebook обнародовал журналист Василий Крутчак.

Верующие, с которыми удалось пообщаться «Капиталу», произошедшие возле часовни считают своей победой. Защитники обители говорят о том, что настроены и дальше в случае необходимости выходить на улицу, поскольку не рассчитывают на помощь со стороны государства. Более того, нападки на монастырь многие из них расценивают как часть поддерживаемой государством кампании против УПЦ.

«Сегодня все увидели, что радикальные группировки, которые находятся на содержании у СБУ и МВД, бессильны против большого количества мирных людей, вышедших отстаивать свои убеждения. Это важно не только для нас, но и для всех тех, кого они запугивали в течении последних лет», — заявил «Капиталу» защитник часовни, попросивший не называть его имя.

Тем временем противники монастыря анонсировали новую акцию протеста — в этот раз 5 февраля возле здания Апелляционного суда Киева, где в это время будет слушаться дело поджигателей.

Впрочем, не исключено, что проводить эту акцию им не придется. На стороне противников часовни сегодня выступила прокуратура. Там заявили, что сами будут настаивать на смягчении меры пресечения поджигателям. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Сарган отметила, что генпрокурор Юрий Луценко уже имел встречу с депутатами, которые готовы взять на поруки подозреваемых.

Также пресс-секретарь Луценко добавила, что в понедельник будут поданы требования в виде иска о защите интересов территориальной общины и города Киева «от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви».

В свою очередь монахи, среди которых оказались американские граждане, уже обратились за помощью к «верховному арбитру» украинской политики — президенту США Дональду Трампу.