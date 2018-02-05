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Каким для украинской экономики был 2017 год

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
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Каким для украинской экономики был 2017 год

В настоящее время уже можно сделать обобщения тенденций развития страны за 2017 год. В сегодняшней тяжелой экономической ситуации, когда все видят только негативы и предательство, хочется отметить и определенные положительные моменты.

Итоги экономического роста в 2017 году свидетельствуют об определенном закреплении положительных экономических тенденций, удержании макроэкономической стабильности, делового и инвестиционного климата, формирования основы для дальнейшего качественного экономического роста в условиях реализации задекларированных правительственных реформ.

Реальный ВВП (в расчете I квартал 2017 года к I кварталу 2016 года) увеличился на 2,5%, во II квартале 2017 — на 2,3% (в расчете II квартал 2017 года ко второму кварталу 2016 года), в III квартале 2017 — на 2,1% (III квартал 2017 года к III кварталу 2016 года). Рост за 2017 ожидается на уровне 2,1%.

По оценкам Минэкономики Украины, одновременно растут объемы капитальных инвестиций — за 9 месяцев 2017 их объемы увеличились на 20,7% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, что было сформировано в условиях оживления производственной деятельности предприятий и формированием на этой основе положительных финансовых результатов в большинстве видов экономической деятельности, улучшения деловых ожиданий и постепенного ослабления инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабилизации и продолжения процессов реформирования.

К сожалению, мы остаемся экспортно сырьеориентованной страной. Динамика внешней торговли в целом улучшилась вследствие роста цен на мировых рынках на определенную продукцию украинского экспорта.

Так, по итогам 2017 стоимостный объем экспорта товаров и услуг (по данным Национального банка) увеличился на 17,3%. Лидерами украинского экспорта остаются продовольственные товары, сырье для их производства и продукция металлургии.

В то же время, в условиях применения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которые регламентируют вопросы свободной торговли, наблюдалось увеличение стоимостных объемов экспорта товаров в страны ЕС — по 2017 на 31,9% (удельный вес в общем объеме экспорта товаров — 35,4 %).

Стоимостные объемы импорта товаров и услуг (по данным Национального банка) увеличились на 18,1% по сравнению с 2016 годом. При этом наибольший удельный вес в импорте товаров занимают товары инвестиционного назначения (по группе «Машины, оборудование, транспортные средства и приборы» — 27,6%, объемы импорта указанных товаров увеличились на 30,9%). То есть идет модернизация экономики и закладывается основа для экономического развития в будущем. Это положительная тенденция.

Стоимостные объемы импорта товаров из стран ЕС выросли на 22,7% (удельный вес в общем объеме импорта товаров — 37,4% за 2017).

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В целом отрицательное сальдо торговли товарами и услугами за 2017 составило «минус» 6848 млн. Долл. США (по данным Национального банка).

В 2017 по сравнению с 2016 индекс промышленной продукции составил 99,9%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров — 94,2%, перерабатывающей — 104,0%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 93,5%. В сельском хозяйстве наблюдалось сокращение производства на 2,7%

В течение 2017 среднемесячный официальный курс гривны к доллару США девальвировал всего на 4,9% по сравнению с обесцениванием на 11,9% в 2016 году.

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ВВП, импорт, экспорт, Богдан Данилишин
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