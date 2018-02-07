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Запуск Falcon Heavy: Что удалось, что нет, и что будет дальше

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Запуск Falcon Heavy: Что удалось, что нет, и что будет дальше

Как прошел старт?

6 февраля в 22.45 по киевскому времени ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с космодрома на мысе Канаверал — с той самой площадки, откуда к Луне отправился «Аполлон-11». Она не несла никакого полезного груза, если не считать автомобиль Tesla Roadster, который должен был отправиться в открытый космос.

За стартом, помимо прочих, наблюдал Базз Олдрин, ступивший на спутник Земли в 1969 году вслед за Нилом Армстронгом, а вместе с ним и миллионы людей. Трансляцию запуска на ютьюбе смотрели одновременно более 2,3 миллиона человек, это вторая самая популярная онлайн-трансляция сервиса после прыжка из стратосферы Феликса Баумгартнера в 2012 году.

Запуск получился нервным, его неоднократно переносили из-за сильного ветра. Через две с половиной минуты полета от корпуса ракеты отсоединились два ускорителя и успешно сели на бетонные площадки на мысе Канаверал. Обе эти ступени уже однажды летали в космос и использовались повторно. Еще один ускоритель отсоединился от второй ступени через три минуты после старта. Двигатели второй ступени работали чуть менее получаса, после чего вишневая Tesla Roadster отправилась в свободный полет.

Машину в космосе снимали три камеры, они передавали изображение более четырех часов подряд, затем онлайн-трансляция прервалась. «Тесла» летит в космосе с открытым верхом, за рулем автомобиля — манекен в скафандре SpaceX. На экране бортового компьютера «Теслы» SpaceX поместила надпись «Donʼt Panic» — ключевую фразу из серии сатирических романов английского писателя Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Илон Маск не раз признавался, что обожает эту книгу, и говорил, что концепция космического корабля «Золотое сердце» из этих книг — его любимая теория из научной фантастики.

Если верить Маску, стереосистема в «Тесле» играет по кругу песню Дэвида Боуи «Space Oddity». Правда, звук в космосе не распространяется, так что услышать Боуи невозможно. Еще одна отсылка к творчеству британского певца — имя манекена. В SpaceX его назвали Старменом в честь другой песни Боуи.

Серьезных неполадок при запуске не произошло, он признан успешным.

Что не удалось?

Во-первых, SpaceX не смогла успешно посадить центральный ускоритель на океанскую платформу. По словам Илона Маска, у ракеты не хватило топлива для мягкой посадки, и она ударилась о воду на скорости около 500 километров в час примерно в ста метрах от платформы. Удар был такой силы, что платформу засыпало обломками. У SpaceX есть видеозапись инцидента, но она пока не опубликована. Серьезной неудачей в SpaceX это не считают: в конце концов, компания еще ни разу не пыталась посадить несколько ускорителей, да и вообще никогда не запускала тяжелые ракеты.

Еще одна ошибка — это орбита, на которую вывели «Теслу». Изначально предполагалось, что автомобиль доставят на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца — она позволяет наиболее эффективно добраться до Марса. Выйти на орбиту не удалось: вторая ступень Falcon Heavy слишком сильно разогнала «Теслу», и вместо того, чтобы курсировать вокруг Солнца между Землей и Марсом она отправилась к поясу астероидов между Марсом и Юпитером.

Что дальше?

На пресс-конференции после запуска Falcon Heavy Илон Маск не скрывал, что очень доволен.

«У меня в голове вертелась картинка: сильный взрыв на стартовой площадке, колесо «Теслы» прыгает по дороге, логотип машины падает на землю с глухим стуком. К счастью, случилось не это», — сказал он и отметил, что машина в космосе выглядит фантастически.

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«[«Тесла» в космосе] выглядит как фейк, честно говоря. Но мы никогда бы не сделали такую плохую графику, если бы подделывали видео. Цвета в космосе выглядят странно, нет влияния атмосферы, все невероятно четко», — сказал он.

По словам Маска, Falcon 9 и Falcon Heavy существенно меняться не будут, в их конструкции компанию все устраивает, а особенно SpaceX гордится многоразовыми первыми ступенями. В дальнейшем компания сконцентрируется на разработке одноступенчатой ракеты BFR (Big Fucking Rocket или Big Falcon Rocket), концепцию которой Маск представил в сентябре 2017 года. Именно она станет основой всех космических проектов SpaceX и сможет садиться на другие планеты и спутники. Ее предполагается использовать для пилотируемых полетов — единственного типа космических запусков, которые производит только одно агентство в мире — российский Роскосмос.

Источник

Илон Маск, SpaceX, Falcon Heavy
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