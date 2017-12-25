В гостях онлайн-студии «CapitalTV» Андрей Блинов, шеф-редактор радио "Вести"

В гостях онлайн-студии «CapitalTV» и ее ведущего Дмитрия Джангирова Андрей Блинов, шеф-редактор радио "Вести".

В этом выпуске программы «Работа над ошибками» участники обсудили основные показатели госбюджета на 2018, размер госдолга и кредитный рейтинг страны, а также рассмотрели газовый вопрос и прогнозы для ГТС Украины.

Запись от 15.12.17

Онлайн-студия «CapitalTV» - проект делового портала Capital.ua. Гостями «CapitalTV» становятся лидеры общественного мнения, политики, эксперты, признанные авторитеты, чье мнение интересно широкой аудитории.

Подписаться на канал:

https://www.youtube.com/channel/UCjB5yhfBlkWetOYNmjD-GHw?sub_confirmation=1

Больше видео

https://www.youtube.com/channel/UCjB5yhfBlkWetOYNmjD-GHw/videos

ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:

Visa/ Privat24: 4149 6258 1318 5343 (Джангиров Д.Г.)

https://sendmoney.privatbank.ua/ru/?hash=2506423292

Альфа банк РФ 4154 8220 7069 9197 (Джангиров Д.Г.)

https://alfabank.ru/perevod/