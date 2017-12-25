В гостях онлайн-студии «CapitalTV» Андрей Блинов, шеф-редактор радио "Вести"

В гостях онлайн-студии «CapitalTV» и ее ведущего Дмитрия Джангирова Андрей Блинов, шеф-редактор радио "Вести".
В этом выпуске программы «Работа над ошибками» участники обсудили основные показатели госбюджета на 2018, размер госдолга и кредитный рейтинг страны, а также рассмотрели газовый вопрос и прогнозы для ГТС Украины.
Запись от 15.12.17
Онлайн-студия «CapitalTV» - проект делового портала Capital.ua. Гостями «CapitalTV» становятся лидеры общественного мнения, политики, эксперты, признанные авторитеты, чье мнение интересно широкой аудитории.
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