Бизнес-деятельность предполагает наличие места для офиса, магазина, склада, салона или бутика. Чем удачнее выбрано место, тем успешнее будет бизнес. В этом отношении коммерческая недвижимость в ЖК БРИСТОЛЬ https://bristol.house/ru/flats/commercial/ – идеальное место для развития или открытия собственного дела.

ЖК БРИСТОЛЬ в Голосеевском районе – престижно, удобно, доступно

Жилой комплекс БРИСТОЛЬ расположен на проспекте Лобановского, недалеко от станций метро Демеевская, Голосеевская, Васильковская, автобусных остановок и жилого микрорайона. Все эти факторы в совокупности гарантируют хорошую посещаемость для коммерческих объектов, которые можно открыть на первом этаже ЖК BRISTOL.

Здесь выгодно открыть кафетерий, мини-маркет, парикмахерскую, косметический или стоматологический кабинет, тренажерный зал, детский центр, офис, бутик, мастерскую по ремонту обуви, одежды, техники и многое другое.

Преимущества покупки коммерческой недвижимости в ЖК Бристоль Комфорт Хаус

У владельцев коммерческой недвижимости в новостройке ЖК БРИСТОЛЬ есть ряд неоспоримых преимуществ:

Вы станете владельцем своих квадратных метров и получите возможность сделать перепланировку помещений под свой бизнес. При этом вам не нужно получать разрешение на перепланировку, менять коммуникации.

При строительстве ЖК БРИСТОЛЬ применяют современные технологии, благодаря которым здание имеет надежную теплоизоляцию и звукоизоляцию. Это значит, что жильцы не будут жаловаться на шум и другие неудобства от бизнес – деятельности.

Вы можете открыть любой бизнес-проект – от юридической консультации до картинной галереи.

ЖК БРИСТОЛЬ расположен на первой линии возле проспекта Лобановского, а это значит, к зданию есть удобный заезд.

Приобретение коммерческой недвижимости для сдачи в аренду принесет стабильный доход.

Купить коммерческую недвижимость от застройщика выгодней, чем приобретать ее на вторичном рынке.

Экономия при покупке коммерческой недвижимости в ЖК BRISTOL Comfort House

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 1 квартал 2018 года, а значит уже через несколько месяцев цена на квадратные метры, отведенные под коммерческую деятельность в этом комплексе, вырастет. Если вы планируете купить жилую площадь для коммерческих целей напрямую от застройщика, советуем вам обратиться в отдел продаж. Есть возможность заказать обратный звонок на сайте компании и уточнить все детали касающиеся покупки коммерческой недвижимости в ЖК БРИСТОЛЬ.