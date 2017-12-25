Преимущества покупки коммерческой недвижимости в ЖК Бристоль

Бизнес-деятельность предполагает наличие места для офиса, магазина, склада, салона или бутика. Чем удачнее выбрано место, тем успешнее будет бизнес. В этом отношении коммерческая недвижимость в ЖК БРИСТОЛЬ https://bristol.house/ru/flats/commercial/ – идеальное место для развития или открытия собственного дела.
Жилой комплекс БРИСТОЛЬ расположен на проспекте Лобановского, недалеко от станций метро Демеевская, Голосеевская, Васильковская, автобусных остановок и жилого микрорайона. Все эти факторы в совокупности гарантируют хорошую посещаемость для коммерческих объектов, которые можно открыть на первом этаже ЖК BRISTOL.
Здесь выгодно открыть кафетерий, мини-маркет, парикмахерскую, косметический или стоматологический кабинет, тренажерный зал, детский центр, офис, бутик, мастерскую по ремонту обуви, одежды, техники и многое другое.
У владельцев коммерческой недвижимости в новостройке ЖК БРИСТОЛЬ есть ряд неоспоримых преимуществ:
Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 1 квартал 2018 года, а значит уже через несколько месяцев цена на квадратные метры, отведенные под коммерческую деятельность в этом комплексе, вырастет. Если вы планируете купить жилую площадь для коммерческих целей напрямую от застройщика, советуем вам обратиться в отдел продаж. Есть возможность заказать обратный звонок на сайте компании и уточнить все детали касающиеся покупки коммерческой недвижимости в ЖК БРИСТОЛЬ.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,00 0.0967
|2.806,75 0.1149
|100 евро
|3.275,67 0.0928
|3.329,74 0.0979
|10 рублей
|4,36 0.0011
|4,80 0.0016
|Курс, UAH
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