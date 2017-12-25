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Преимущества покупки коммерческой недвижимости в ЖК Бристоль

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Преимущества покупки коммерческой недвижимости в ЖК Бристоль

Бизнес-деятельность предполагает наличие места для офиса, магазина, склада, салона или бутика. Чем удачнее выбрано место, тем успешнее будет бизнес. В этом отношении коммерческая недвижимость в ЖК БРИСТОЛЬ https://bristol.house/ru/flats/commercial/ – идеальное место для развития или открытия собственного дела.

ЖК БРИСТОЛЬ в Голосеевском районе – престижно, удобно, доступно

Жилой комплекс БРИСТОЛЬ расположен на проспекте Лобановского, недалеко от станций метро Демеевская, Голосеевская, Васильковская, автобусных остановок и жилого микрорайона. Все эти факторы в совокупности гарантируют хорошую посещаемость для коммерческих объектов, которые можно открыть на первом этаже ЖК BRISTOL.

Здесь выгодно открыть кафетерий, мини-маркет, парикмахерскую, косметический или стоматологический кабинет, тренажерный зал, детский центр, офис, бутик, мастерскую по ремонту обуви, одежды, техники и многое другое.

Преимущества покупки коммерческой недвижимости в ЖК Бристоль Комфорт Хаус

У владельцев коммерческой недвижимости в новостройке ЖК БРИСТОЛЬ есть ряд неоспоримых преимуществ:

  • Вы станете владельцем своих квадратных метров и получите возможность сделать перепланировку помещений под свой бизнес. При этом вам не нужно получать разрешение на перепланировку, менять коммуникации.
  • При строительстве ЖК БРИСТОЛЬ применяют современные технологии, благодаря которым здание имеет надежную теплоизоляцию и звукоизоляцию. Это значит, что жильцы не будут жаловаться на шум и другие неудобства от бизнес – деятельности.
  • Вы можете открыть любой бизнес-проект – от юридической консультации до картинной галереи.
  • ЖК БРИСТОЛЬ расположен на первой линии возле проспекта Лобановского, а это значит, к зданию есть удобный заезд.
  • Приобретение коммерческой недвижимости для сдачи в аренду принесет стабильный доход.
  • Купить коммерческую недвижимость от застройщика выгодней, чем приобретать ее на вторичном рынке.

Экономия при покупке коммерческой недвижимости в ЖК BRISTOL Comfort House

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 1 квартал 2018 года, а значит уже через несколько месяцев цена на квадратные метры, отведенные под коммерческую деятельность в этом комплексе, вырастет. Если вы планируете купить жилую площадь для коммерческих целей напрямую от застройщика, советуем вам обратиться в отдел продаж. Есть возможность заказать обратный звонок на сайте компании и уточнить все детали касающиеся покупки коммерческой недвижимости в ЖК БРИСТОЛЬ.

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