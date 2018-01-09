Аренда выделенного сервера – востребованная и выгодная услуга от компании Ukraine

Аренда выделенного сервера – актуальная услуга, позволяющая арендатору на определенное время получить в собственное распоряжение необходимое оборудование. Клиент имеет право использовать его в рамках договорных обязательств. Подобный вид сервиса предоставляют многие компании, среди которых важно найти надежного партнера.
Арендованный сервер – бюджетное, экономически выгодное решение. Он представляет собой виртуальную машину, работающую на физическом сервере. Большинство пользователей используют ее как устройство, имеющее фиксированное число вычислительных ресурсов и собственную копию ОС.
Процедура работы с выделенным сервером не вызывает сложностей даже у новичков. Ее можно сравнить с управлением компьютером с применением удаленного соединения. Чаще всего виртуальные машины берут в аренду с целью запуска средних или больших ресурсов, в роли которых могут выступать корпоративные страницы, информационные проекты различной направленности, крупные интернет-магазины и т. д. Иногда серверы применяются как площадки для игр. Также они могут выполнять функции удаленного рабочего места, которое удобно оптимизировать для обработки файлов, хранения различной информации и т. д.
Многие провайдеры предлагают использовать их как вычислительные центры для компиляции, создания и настройки ПО, проведения сложных расчетов на основе различных данных.
Чтобы арендовать выделенный сервер у надежного провайдера, можно воспользоваться услугами компании Ukraine. В этом случае все клиенты имеют возможность получить массу дополнительных бонусов. При заказе аренды виртуальной машины пользователь дополнительно получает предустановленную ОП Fedora, CentOS, Ubuntu, Debian или FreeBSD, а также root доступ к физическому серверу.
В рамках аренды можно заказать лицензионную версию Microsoft Windows. На ее стоимость оказывает влияние количество процессоров и присутствующий в них объем физических ядер.
После оплаты доступ к выделенному серверу открывается в течение нескольких дней. На нем можно разместить не больше трех аккаунтов хостинга, на которых может присутствовать неограниченное количество сайтов. При этом арендатор имеет право рассчитывать на администрирование, предоставляемое со стороны компании.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.801,36 0.0492
|2.833,96 0.0091
|100 евро
|3.336,02 -0.0408
|3.399,47 -0.0933
|10 рублей
|4,44 0.0022
|4,93 0.0018
|Курс, UAH
|Золото
|371.692,003.456,00
|Серебро
|4.838,2839,59
|Платина
|270.470,004.063,00
|Палладий
|310.237,006.012,00
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