Серебряные ладанки как ценный подарок родному человеку

Церковные нательные обереги символизируют божественную силу и справедливость. К ним в трудные минуты всегда обращаются верующие люди. После распространения христианства предки-славяне перестали использовать в обиходе предметы языческого культа, а перешли на небольшие мешочки, в которые помещали ладан, частички святых мощей, ароматическую смолу от церковных свечей, тексты молитв. Они назывались наузниками, но вскоре получили другое наименование — ладанки. Популярность нательных оберегов росла с годами. Они обретали другую форму, изготавливались из драгоценных металлов. Сегодня можно купить серебряные ладанки в магазине Ирий с ликами святых и великомучеников. Подобные церковные аксессуары становятся распространенными и ценными подарками.

Как правильно носить ладанки

Нательный крестик подобное украшение заменить не может. Но при наличии первого можно повесить их на одну цепочку. Запрещается носить ладанку рядом с ювелирными изделиями, не имеющими никакого отношения к религии и вере. Для золотых и серебряных кулонов предусмотрены отдельные цепочки.

Ладанка — замечательный подарок от ближайших родственников. Считается, что амулет, переданный родным человеком, обладает максимальной силой. Все популярнее становятся церковные обереги из серебра высокой пробы. Они практически не изнашиваются с годами, не утрачивают первозданной красоты. Драгоценный металл обладает обеззараживающими свойствами.

Используемые образки

При создании ладанок ювелиры учитывают особенности церковной тематики и предлагают варианты с ликами Николая Чудотворца, Иисуса Христа, Пантелеймона Целителя. Образ Богородицы в церковных нательных оберегах также очень распространен. В магазинах можно увидеть ладанки с ликом Божьей Матери в следующих вариантах:

«Казанская» — укрепляет узы брака. «Владимирская» — приводит к верному решению в трудной жизненной ситуации. «Знамение» — бережет от болезней. «Всецарица» — помогает исцелить самые тяжелые недуги.

Часто покупатели выбирают серебряные ладанки с изображением Святой Старицы Матроны Московской, которая дает надежду на избавление от болезней, помогает преодолеть финансовые трудности, укрепить семью и родить здоровых детей. Ценность церковной символики возвышает эти изделия над обычной ювелирной продукцией, делает ладанки более значимыми для людей.