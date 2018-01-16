В гостях онлайн-студии «CapitalTV» Андрей Видишенко, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии

В гостях онлайн-студии «CapitalTV» и ее ведущего Дмитрия Джангирова Андрей Видишенко, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

В этом выпуске программы «Работа над ошибками» участники рассмотрели политическую ситуацию в ряде стран Ближнем Востоке и влияние США на геополитику региона.

Запись от 12.01.18

Онлайн-студия «CapitalTV» - проект делового портала Capital.ua. Гостями «CapitalTV» становятся лидеры общественного мнения, политики, эксперты, признанные авторитеты, чье мнение интересно широкой аудитории.

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