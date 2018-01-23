В гостях онлайн-студии «CapitalTV» Андрей Бузаров, эксперт по международным и правовым вопросам

В гостях онлайн-студии «CapitalTV» и ее ведущего Дмитрия Джангирова Андрей Бузаров, эксперт по международным и правовым вопросам.
В этом выпуске программы «Работа над ошибками» участники обсудили результаты XIX-го съезда КПК, а также рассмотрели вектор внешней политики Поднебесной.
Запись от 16.01.18
Онлайн-студия «CapitalTV» - проект делового портала Capital.ua. Гостями «CapitalTV» становятся лидеры общественного мнения, политики, эксперты, признанные авторитеты, чье мнение интересно широкой аудитории.
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