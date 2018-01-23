Войти
Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн
доходы
Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн
Закон о реинтеграции является технологией возвращения оккупированных территорий
законы
Закон о реинтеграции является технологией возвращения оккупированных территорий

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Заработок на услугах: где найти возможности для получения дополнительного дохода в Киеве?

175
Заработок на услугах: где найти возможности для получения дополнительного дохода в Киеве?

Поиск подработки должен быть простым, быстрым и общедоступным – чтобы процесс не превращался в навязчивую идею. Современные возможности для этого есть – особенно на рынке услуг, который динамично развивается, несмотря на любые кризисы. Разнообразная подработка в Киеве с простым поиском и безопасными условиями доступна на Kabanchik.ua – онлайн-проекте, охватывающем 70 городов Украины. Он ориентирован именно на рынок услуг и учитывает интересы работодателей (заказчиков) и соискателей (исполнителей).

Сотни возможностей – ежедневно

50 тысяч заказчиков по всей Украине, регулярно оформляющих задания – таким активом располагает сервис, предлагая массу возможностей для исполнителей. Для удобства все задачи делят на тематические категории – их около 1000, и они охватывают почти весь спектр рынка услуг. Благодаря этому доступны возможности для всех соискателей: студентов, начинающих, опытных профи, а также людей, которые могут работать только 1-2 часа день – например, мам в декрете. Уровень сложности заданий – от элементарного до высокого, требующего профессиональных знаний.

Тратить время на поиски и просмотр всех заданий не нужно – достаточно подписаться на подходящие категории. Система будет осуществлять мгновенную автоматическую рассылку сразу после публикации каждого нового задания. Кстати, все задачи – с фиксированными условиями, ценой и сроками – это позволяет удобно планировать свою подработку, совмещая ее с другой деятельностью. Так что достаточно только отслеживать рассылку и подавать заявки на интересные проекты.

Выгодные варианты подработки

Преимущество сервиса в том, что он позволяет использовать любой актив для дополнительной работы. Например, наличие образования и хорошего знания законодательства поможет предоставлять юридические услуги на Kabanchik.ua – от консультаций до составления документов и участия в судебном производстве. Спрос на эту категорию высокий и стабильный. Есть и много других востребованных направлений:

  • ремонт техники – от крупной бытовой до электронной (например, смартфонов);
  • домашний мастер – услуги электрика, сантехника, слесаря, столяра;
  • клининговые услуги – профессиональное наведение порядка, частичное или комплексное;
  • курьерская доставка подарков, покупок, еды и цветов частным заказчикам;
  • распространение рекламы – раздача рекламных листовок и флаеров;
  • ремонт и отделка – преимущественно в квартирах, от определенных услуг до комплексного выполнения.

Отдельно стоит отметить категорию Фриланс – самую динамичную на сервисе. Она позволяет находить подработку всем современным специалистам в области интернет-технологий. Например, на Kabanchik востребована услуга по настройке рекламы в интернете для получения успешных результатов посещаемости и коммерческого роста проекта. Еще есть спрос на услуги разработчиков, копирайтеров, дизайнеров, специалистов по продвижению.

Стоит начать уже сейчас

Чтобы приступить к поиску подработки в интересных для себя сферах, нужно просто пройти регистрацию на сайте. Дополнительно следует подтвердить свои данные, выбрать категории и заполнит личный профиль. Не помешает установка мобильного приложения для исполнителей – оно поможет отслеживать задания, подавать заявки, общаться с заказчиками.

Использование онлайн-сервиса для поиска подработки – выгодное решение на перспективу. Современные люди предпочитают применять интернет-каналы для заказа услуг. Поэтому, если хочется зарабатывать именно в этой сфере, стоит предпочесть сервис традиционным и устаревшим объявлениям на столбах или рекламе в газетах.

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив видео

Лента новостей

RSS
Среда, 24 января 2018
Вторник, 23 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.865,66 0.0118 2.892,42 0.0075
100 евро 3.495,72 0.0791 3.551,98 0.0683
10 рублей 4,67 0.0016 5,15 0.0015
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Жажда большего — ловушка разума

Известный писатель и психолог рассказывает, как изменить свои ментальные привычки, если вы хотите упростить и улучшить свою жизнь
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О госбюджете США. Армагеддон приближается?

Тем, кто прогнозирует падение курса доллара именно из-за непринятия госбюджета США, скажу - важно разграничить: бюджет и госдолг - сферы ответственности Госказначейства США, доллар - сфера ответственности Федеральной резервной системы США. Думаю, из этого, при желании, можно сделать соответствующие выводы.
Нассим Талеб
Нассим Талеб
экономист и трейдер, автор теории «Черного лебедя»

Биткоин может ждать провал, но теперь мы знаем, что делать

Возможно, биткоин слишком волатилен, по крайней мере, пока. Но это первая органическая валюта. Само существование биткоина - это страховка, которая напомнит правительствам, что у них больше нет монополии на валюту, последний объект, который контролировала правящая элита. Это наша с вами страховка от будущего по сценарию Оруэлла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016