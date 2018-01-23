Заработок на услугах: где найти возможности для получения дополнительного дохода в Киеве?

Поиск подработки должен быть простым, быстрым и общедоступным – чтобы процесс не превращался в навязчивую идею. Современные возможности для этого есть – особенно на рынке услуг, который динамично развивается, несмотря на любые кризисы. Разнообразная подработка в Киеве с простым поиском и безопасными условиями доступна на Kabanchik.ua – онлайн-проекте, охватывающем 70 городов Украины. Он ориентирован именно на рынок услуг и учитывает интересы работодателей (заказчиков) и соискателей (исполнителей).
50 тысяч заказчиков по всей Украине, регулярно оформляющих задания – таким активом располагает сервис, предлагая массу возможностей для исполнителей. Для удобства все задачи делят на тематические категории – их около 1000, и они охватывают почти весь спектр рынка услуг. Благодаря этому доступны возможности для всех соискателей: студентов, начинающих, опытных профи, а также людей, которые могут работать только 1-2 часа день – например, мам в декрете. Уровень сложности заданий – от элементарного до высокого, требующего профессиональных знаний.
Тратить время на поиски и просмотр всех заданий не нужно – достаточно подписаться на подходящие категории. Система будет осуществлять мгновенную автоматическую рассылку сразу после публикации каждого нового задания. Кстати, все задачи – с фиксированными условиями, ценой и сроками – это позволяет удобно планировать свою подработку, совмещая ее с другой деятельностью. Так что достаточно только отслеживать рассылку и подавать заявки на интересные проекты.
Преимущество сервиса в том, что он позволяет использовать любой актив для дополнительной работы. Например, наличие образования и хорошего знания законодательства поможет предоставлять юридические услуги на Kabanchik.ua – от консультаций до составления документов и участия в судебном производстве. Спрос на эту категорию высокий и стабильный. Есть и много других востребованных направлений:
Отдельно стоит отметить категорию Фриланс – самую динамичную на сервисе. Она позволяет находить подработку всем современным специалистам в области интернет-технологий. Например, на Kabanchik востребована услуга по настройке рекламы в интернете для получения успешных результатов посещаемости и коммерческого роста проекта. Еще есть спрос на услуги разработчиков, копирайтеров, дизайнеров, специалистов по продвижению.
Чтобы приступить к поиску подработки в интересных для себя сферах, нужно просто пройти регистрацию на сайте. Дополнительно следует подтвердить свои данные, выбрать категории и заполнит личный профиль. Не помешает установка мобильного приложения для исполнителей – оно поможет отслеживать задания, подавать заявки, общаться с заказчиками.
Использование онлайн-сервиса для поиска подработки – выгодное решение на перспективу. Современные люди предпочитают применять интернет-каналы для заказа услуг. Поэтому, если хочется зарабатывать именно в этой сфере, стоит предпочесть сервис традиционным и устаревшим объявлениям на столбах или рекламе в газетах.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.865,66 0.0118
|2.892,42 0.0075
|100 евро
|3.495,72 0.0791
|3.551,98 0.0683
|10 рублей
|4,67 0.0016
|5,15 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|384.799,00-510,00
|Серебро
|4.919,003,84
|Платина
|291.935,002.621,00
|Палладий
|321.099,001.787,00
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