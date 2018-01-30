Как заработать на облачном майнинге

Майнинг криптовалют привлекает все большее число людей, но на сегодняшний день майнить (добывать) биткоины самостоятельно очень дорого и сложно. Для этого потребуется дорогостоящее оборудование, площади для его размещения, затраты на отвод тепла от процессоров видеокарт и оплату потребленной электроэнергии. Но, для желающих зарабатывать валюту будущего выход есть – это облачный майнинг. Для него не потребуется большого стартового капитала, а все вопросы закупки, монтажа и эксплуатации оборудования берет на себя компания – владелец майнинг сервиса, сдающее в аренду свои мощности.
Инвестиции в облачный майнинг – это самое прибыльное в наше время вложение денежных средств или криптовалютных активов. Сам процесс добычи виртуальных денег при этом значительно упрощен, поскольку главная нагрузка ложится на владельцев дата центров и ферм, в которых аккумулированы большие вычислительные мощности. Конечно, владелец облачного сервиса берет комиссионные за свои услуги, но все равно, это значительно выгоднее, чем вкладываться самостоятельно.
Схема добычи криптовалют с использованием облачного майнинга довольно проста, и включает следующие этапы:
Чтобы хорошую прибыль, инвестировать нужно на срок не менее года. За этот период вложенные средства, как правило, увеличиваются в 2 – 3 раза.
Сегодня много разных площадок предлагают услуги аренды мощностей, но доверять безоговорочно большинству из них было бы опрометчиво. В таком деле, как инвестиции, нужно выбирать самых надежных и проверенных партнеров, ориентируясь на возраст компании, количество ее клиентов и реальные их отзывы. Среди самых востребованных и популярных сервисов на сегодняшний день можно назвать:
При покупке мощностей некоторые сервисы предлагают скидки, на которых можно хорошо сэкономить, воспользовавшись промокодом. Есть даже целый сайт промокодов HashFlare где размещено более 20 актуальных промокодов на разные тарифы и мощности.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.778,01 -0.1486
|2.816,16 -0.2094
|100 евро
|3.434,48 -0.2636
|3.501,98 -0.3158
|10 рублей
|4,59 -0.0031
|5,07 -0.0048
|Курс, UAH
|Золото
|379.591,00-7.057,00
|Серебро
|4.896,53-70,93
|Платина
|287.267,00-3.929,00
|Палладий
|307.040,00-6.995,00
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