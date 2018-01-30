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Как заработать на облачном майнинге

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Как заработать на облачном майнинге

Майнинг криптовалют привлекает все большее число людей, но на сегодняшний день майнить (добывать) биткоины самостоятельно очень дорого и сложно. Для этого потребуется дорогостоящее оборудование, площади для его размещения, затраты на отвод тепла от процессоров видеокарт и оплату потребленной электроэнергии. Но, для желающих зарабатывать валюту будущего выход есть – это облачный майнинг. Для него не потребуется большого стартового капитала, а все вопросы закупки, монтажа и эксплуатации оборудования берет на себя компания – владелец майнинг сервиса, сдающее в аренду свои мощности.

Инвестирование в облачный майнинг, окупаемость инвестиций

Инвестиции в облачный майнинг – это самое прибыльное в наше время вложение денежных средств или криптовалютных активов. Сам процесс добычи виртуальных денег при этом значительно упрощен, поскольку главная нагрузка ложится на владельцев дата центров и ферм, в которых аккумулированы большие вычислительные мощности. Конечно, владелец облачного сервиса берет комиссионные за свои услуги, но все равно, это значительно выгоднее, чем вкладываться самостоятельно.

Схема добычи криптовалют с использованием облачного майнинга довольно проста, и включает следующие этапы:

  • создание криптовалютного кошелька, необходимого для начисления заработанных виртуальных денег;
  • выбор сервиса – этот шаг является наиболее ответственным, чтобы не потерять свои деньги, нужно выбирать надежный и проверенный сервис, например, HashFlare, который, помимо безупречной репутации, регулярно предоставляет своим клиентам скидки на покупку мощностей. Еще одно преимущество сервиса - возможность получть промокод и сэкономить. Вот ссылка на страницу с промокодами HashFlare;
  • вложение денежных средств, рекомендуется майнить несколько из перспективных криптовалют;
  • получение и перераспределение дохода.

Чтобы хорошую прибыль, инвестировать нужно на срок не менее года. За этот период вложенные средства, как правило, увеличиваются в 2 – 3 раза.

Самые популярные и надежные майнинг сервисы

Сегодня много разных площадок предлагают услуги аренды мощностей, но доверять безоговорочно большинству из них было бы опрометчиво. В таком деле, как инвестиции, нужно выбирать самых надежных и проверенных партнеров, ориентируясь на возраст компании, количество ее клиентов и реальные их отзывы. Среди самых востребованных и популярных сервисов на сегодняшний день можно назвать:

  • HashFlare, относящийся к числу самых прибыльных и признанный лучшим в 2017 году, этот сервис из Эстонии предлагает контракты на 1 год с возможностью повторного инвестирования и заработка на реферальной программе, он позволяет майнить такие валюты, как Bitcoin, Ethereum, Zcash и Dash;
  • GenesisMining – сервис с дата-центрами в Исландии, входящий в число крупнейших площадок, и позволяющий добывать Биткоин, Лайткоин, Ethereum, Monero, Dash и Zcash с минимальным порогом вхождения в систему в 30 USD, срок контракта на этом сервисе составляет 24 месяца;
  • Eobot, одна из первых площадок, появившаяся еще в 2013 году с контрактами от суток до 5 лет и самым большим выбором криптовалют;
  • Hashing24, основанный в 2012, и работающий только с Биткоинами, сервис является официальным партнером производителя оборудования для майнинга, компании BitFury.

При покупке мощностей некоторые сервисы предлагают скидки, на которых можно хорошо сэкономить, воспользовавшись промокодом. Есть даже целый сайт промокодов HashFlare где размещено более 20 актуальных промокодов на разные тарифы и мощности.

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