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San Francisco Creative House – поиск квартиры окончен

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San Francisco Creative House – поиск квартиры окончен

Идеальная квартира должна быть удобной, просторной, светлой, теплой… Список можно продолжить. Но тот, кто ищет квартиру своей мечты, обязательно должен зайти в отдел продаж ЖК San Francisco Creative House, потому что жилье в нем соответствует всем параметрам идеала.

Какие квартиры предлагает ЖК?

Около трехсот квартир на любой вкус и размер предлагаются покупателям, которые хотят уже в 2019 году жить в современном доме:

  • Квартиры-студии – небольшое пространство для уютного гнездышка (от 34 кв. м).
  • Однокомнатные – идеально для 1-2 человек (от 38 квадратов).
  • Двухкомнатные – семейный комфорт гарантирован (от 52 квадратных метров).
  • Трехкомнатные – лучшее для большой семьи (от 79,7 кв. м).
  • Четырехкомнатные – возможность поселиться вместе 2-3 поколениям (от 92 квадратов).

Высота потолков одинаковая – 2,75 метра. Доступны квартиры со свободной планировкой, а также с комнатами необычной конфигурации.

Компания-застройщик решила облегчить процесс покупки понравившегося жилья и объявила о праздничной новогодней рассрочке под 0%.

Как оборудованы подъезды?

Для потенциальных жильцов важно и то, что будет твориться за дверью их квартиры.

Подъезды оснащены камерами видеонаблюдения, поэтому любые эксцессы будут предотвращены сразу. Вход производится по отпечатку пальца. Кроме того, жильцы, которые установят определенную опцию системы «умный дом», смогут открыть дверь подъезда и квартиры, даже находясь в совершенно другом месте.

Самое большое количество квартир на одной лестничной площадке – восемь. Кто не особо общителен и не нуждается во множестве соседей, может выбрать вариант с меньшим количеством. Каждый подъезд оборудован двумя лифтами – за их работой будет следить технический персонал.

А что находится во дворе?

Один из американских вариантов ЖК строится по принципу «город в городе». Нередко вечно занятым родителям, студентам (особенно во время сессии) и предпринимателям некогда даже выйти в магазин. Рядом с ЖК Сан Франциско креатив хаус уже есть множество магазинов. Тем не менее, немало их разместится еще и в пределах комплекса. Здесь же будут расположены кафе, салоны красоты и другие заведения.

Владельцы автомобилей могут оставить их в подземном паркинге примерно на 140 мест, предусмотрена наземная площадка для авто гостей. А тот, кто обладает электромобилем, легко зарядит его на специальной станции IT-hub. Детская площадка несомненно понравится малышам, а дети постарше смогут посещать техническую школу, изучать компьютерные науки.

На всей территории комплекса будет высокоскоростной интернет − можно не искать отдельного провайдера. Учтены все пожелания и требования современного человека, который может подтвердить этот статус, поселившись в любом из двух домов с большим выбором квартир.

Не знаете какую из квартир предпочесть? Обратитесь в отдел продаж за детальной информацией!

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