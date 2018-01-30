Запонки — элегантный мужской аксессуар

Часы, зажим для галстука и запонки — признак делового стиля и статуса современного мужчины. Запонки — элегантный, стильный и красивый аксессуар мужского гардероба, который подчеркивает индивидуальность своего владельца.

История возникновения

Этот изысканный атрибут имеет давнюю историю и королевское происхождение. Запонки появились во Франции в ХVII веке во времена правления французского Людовика ХIV, известного как «король-солнце», в качестве символа роскоши, богатства и аристократического происхождения. Уже в XIX веке они достигли необыкновенной популярности как элемент мужского гардероба и стали доступными всем слоям населения.

Современные запонки — неотъемлемый атрибут дресс-кода повседневной жизни и торжественных событий:

– повседневные являются важной деталью ежедневного мужского костюма. Они должны быть практичными, сочетаться с рубашкой и часами;

– парадные подбираются непосредственно под конкретный образ и должны быть яркими, главенствующими, но не броскими, подходить к часам и стилю одежды (к цвету костюма, к рубашке, галстуку).

Цветовая гамма

Необходимо правильно носить этот аксессуар, чтобы создать привлекательный, стильный и гармоничный образ. Его презентабельность зависит от металла и его цвета.

Изделия из белого золота — символ элегантности, презентабельности мужчины, предпочитающего строгий деловой стиль.

Запонки желтого цвета наиболее распространены. Изготовлены из золота. Они обязательно должны сочетаться с зажимом для галстука, часами и пряжкой ремня. Являются признаком превосходного вкуса и предназначены для официальных мероприятий.

Мужские украшения из комбинированного металла — интересное решение, которое идеально подойдет для повседневного гардероба.

Изделия коричневого цвета выполнены из нержавеющей стали, чаще классической формы, придадут образу стильности.

Запонки красного цвета изготовлены из красного золота или латуни. Они покоряют своей прочностью и долговечностью.

Украшения из серебра придают их владельцу яркой индивидуальности. В этих аксессуарах не должно быть золотых элементов.

Изделия серого и черного цветов изготовлены из латуни или нержавеющей стали. Могут быть инкрустированы камнями или стразами, придают образу креативности и индивидуальности.

Этот изысканный атрибут поможет дополнить стильный, успешный образ современного мужчины.

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