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Запонки — элегантный мужской аксессуар

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Запонки — элегантный мужской аксессуар

Часы, зажим для галстука и запонки — признак делового стиля и статуса современного мужчины. Запонки — элегантный, стильный и красивый аксессуар мужского гардероба, который подчеркивает индивидуальность своего владельца.

История возникновения

Этот изысканный атрибут имеет давнюю историю и королевское происхождение. Запонки появились во Франции в ХVII веке во времена правления французского Людовика ХIV, известного как «король-солнце», в качестве символа роскоши, богатства и аристократического происхождения. Уже в XIX веке они достигли необыкновенной популярности как элемент мужского гардероба и стали доступными всем слоям населения.

Современные запонки — неотъемлемый атрибут дресс-кода повседневной жизни и торжественных событий:

– повседневные являются важной деталью ежедневного мужского костюма. Они должны быть практичными, сочетаться с рубашкой и часами;

– парадные подбираются непосредственно под конкретный образ и должны быть яркими, главенствующими, но не броскими, подходить к часам и стилю одежды (к цвету костюма, к рубашке, галстуку).

Цветовая гамма

Необходимо правильно носить этот аксессуар, чтобы создать привлекательный, стильный и гармоничный образ. Его презентабельность зависит от металла и его цвета.

  • Изделия из белого золота — символ элегантности, презентабельности мужчины, предпочитающего строгий деловой стиль.
  • Запонки желтого цвета наиболее распространены. Изготовлены из золота. Они обязательно должны сочетаться с зажимом для галстука, часами и пряжкой ремня. Являются признаком превосходного вкуса и предназначены для официальных мероприятий.
  • Мужские украшения из комбинированного металла — интересное решение, которое идеально подойдет для повседневного гардероба.
  • Изделия коричневого цвета выполнены из нержавеющей стали, чаще классической формы, придадут образу стильности.
  • Запонки красного цвета изготовлены из красного золота или латуни. Они покоряют своей прочностью и долговечностью.
  • Украшения из серебра придают их владельцу яркой индивидуальности. В этих аксессуарах не должно быть золотых элементов.
  • Изделия серого и черного цветов изготовлены из латуни или нержавеющей стали. Могут быть инкрустированы камнями или стразами, придают образу креативности и индивидуальности.

Этот изысканный атрибут поможет дополнить стильный, успешный образ современного мужчины.

Запонки — прекрасный статусный подарок. Разнообразие моделей, широкий выбор производителей, гибкую систему скидок предоставляет интернет-магазин Gold.ua. Перейдя по ссылке gold.ua/products/zaponki, можно подобрать идеальный вариант.

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