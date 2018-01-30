Запонки — элегантный мужской аксессуар

Часы, зажим для галстука и запонки — признак делового стиля и статуса современного мужчины. Запонки — элегантный, стильный и красивый аксессуар мужского гардероба, который подчеркивает индивидуальность своего владельца.
История возникновения
Этот изысканный атрибут имеет давнюю историю и королевское происхождение. Запонки появились во Франции в ХVII веке во времена правления французского Людовика ХIV, известного как «король-солнце», в качестве символа роскоши, богатства и аристократического происхождения. Уже в XIX веке они достигли необыкновенной популярности как элемент мужского гардероба и стали доступными всем слоям населения.
Современные запонки — неотъемлемый атрибут дресс-кода повседневной жизни и торжественных событий:
– повседневные являются важной деталью ежедневного мужского костюма. Они должны быть практичными, сочетаться с рубашкой и часами;
– парадные подбираются непосредственно под конкретный образ и должны быть яркими, главенствующими, но не броскими, подходить к часам и стилю одежды (к цвету костюма, к рубашке, галстуку).
Цветовая гамма
Необходимо правильно носить этот аксессуар, чтобы создать привлекательный, стильный и гармоничный образ. Его презентабельность зависит от металла и его цвета.
Этот изысканный атрибут поможет дополнить стильный, успешный образ современного мужчины.
Запонки — прекрасный статусный подарок. Разнообразие моделей, широкий выбор производителей, гибкую систему скидок предоставляет интернет-магазин Gold.ua. Перейдя по ссылке gold.ua/products/zaponki, можно подобрать идеальный вариант.
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