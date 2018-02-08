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Политика

работа над ошибками. выпуск 366
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В гостях онлайн-студии «CapitalTV» Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
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В гостях онлайн-студии «CapitalTV» и ее ведущего Дмитрия Джангирова Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

В этом выпуске программы «Работа над ошибками» участники рассмотрели украинско-польские отношения, а таже обсудили спорный польский закон о Институте национальной памяти.

Запись от 06.02.18

Онлайн-студия «CapitalTV» - проект делового портала Capital.ua. Гостями «CapitalTV» становятся лидеры общественного мнения, политики, эксперты, признанные авторитеты, чье мнение интересно широкой аудитории.

Подписаться на канал:
https://www.youtube.com/channel/UCjB5yhfBlkWetOYNmjD-GHw?sub_confirmation=1


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https://www.youtube.com/channel/UCjB5yhfBlkWetOYNmjD-GHw/videos


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Visa/ Privat24: 4149 6258 1318 5343 (Джангиров Д.Г.)
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