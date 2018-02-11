Фотообои: решение для любого дома или офисного помещения

Сегодня существует огромное количество материалов, которые помогут поменять облик помещения. Фотообои можно отнести как раз к таким. Но их огромный плюс заключается в том, что речь идет о полностью готовом решении. Рисунок уже есть — остается только перенести его на стену. Сделать это может даже не самый опытный человек, потому что сложностей в этом никаких нет.

Как правильно наклеить фотообои?

В данном случае все зависит от того, о каких материалах идет речь. Сейчас выпускают как обычные изделия, клей для которых нужно приобретать отдельно, так и решения с клеевым слоем. Они имеют специальную подложку, которую снимают и быстро переносят полотно на стену. Если речь идет о первом варианте, то такие фотообои (как и обычные) могут быть бумажными, флизелиновыми, тканевыми, виниловыми. Клей можно подобрать в любом строительном магазине по названию технологии.

Клеятся фотообои обычно кусками. Удобнее всего идти от центра рисунка к краям, в этом случае неровности наклеивания будет проще компенсировать. Но лучше сразу использовать строительный уровень, линейку — потратьте чуть больше времени, не рискуя результатом работы. Если для наклеивания использовался обычный клей, который наносили отдельно, уделите больше внимания проветриванию. В комнате не должно быть сквозняков. Лишние части обоев (например, на плинтусе), отрезайте только тогда, когда все уже высохнет.

Разнообразие текстур — еще один важный плюс

Фотообои на заказ можно изготовить с разными вариантами поверхности: фреска, жаккард, декоративная штукатурка, шелк — в интернет-магазине https://www.art-oboi.com.ua/3d-fotooboi представлены эти и другие решения текстур, которые могут придать поверхности особый вид. Многие из этих вариантов шершавые на ощупь, они совершенно по-другому оформляют рисунок — в зависимости от того, как падает свет. Благодаря такому разнообразию вы можете выбрать материал, который будет смотреться максимально просто и лаконично либо довольно дорого, роскошно.

Большой выбор для любой комнаты

В упомянутом магазине вы сможете подобрать решение абсолютно для любой комнаты. Это может быть спальня, детская, гостиная, коридор, кухня — не имеет значения. Важно лишь иметь свободную стену, которую предварительно нужно будет максимально выровнять и привести в идеальное состояние. В остальном хозяева квартиры или дома ни в чем не ограничены.