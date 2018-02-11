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Современные фотообои: преимущества популярного декора

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Современные фотообои: преимущества популярного декора

Возможности современного рынка не ограничены, и здесь не являются исключением различные декоративные элементы. Уже очень давно многие люди открыли для себя такие изделия, как фотообои. Это недорогой и эффективный способ освежить помещение, сделать его стильным, ярким, необычным. И для этого даже нет необходимости менять большую часть комнаты. Но на этом плюсы таких изделий не заканчиваются.

Огромный выбор в зависимости от дизайна

Фотообои могут иметь абсолютно любые изображения:

  1. Цветы, деревья, животные — все элементы флоры и фауны. Большой популярностью пользуются пейзажи: бескрайние поля, горы, водопады, различные водоемы. Такие рисунки помогают создать особую атмосферу. Они хорошо подходят для санузлов, кухонь, коридоров, прихожих. Цветочные композиции отлично смотрятся в спальнях, детских, гостиных.
  2. Улицы и изображения городов. Фотообои на стену с изображением Парижа, Венеции, Рима или незнакомой уютной улочки можно купить на сайте https://walldeco.ua/fotooboi — это прекрасный выбор для романтичных, мечтающих натур, любящих путешествия и новые места, яркие эмоции.
  3. Абстрактные рисунки. Если не хочется нагружать картинку каким-то определенным смыслом, всегда можно выбрать что-то нейтральное. Геометрические фигуры, восточные узоры — подобные решения хорошо сочетаются с разными вариантами интерьера. Они универсальны именно тем, что не диктуют особых условий при использовании.

Это лишь часть тех изображений, которые можно найти в современных магазинах. Отдельно продается огромное количество обоев для детских комнат. На них изображены любимые персонажи из мультфильмов, сказок, комиксов — детям очень нравятся яркие стены.

Другие преимущества фотообоев

К большому разнообразию добавим и такие плюсы, как простота использования. Чтобы наклеить изделие, не нужно иметь каких-то особых навыков. Достаточно внимательно следовать инструкции и действовать аккуратно. Современные материалы хорошо ложатся на клей, прочно держатся, быстро приклеиваются. Единственное — нужно тщательно подготовить стену, чтобы она была гладкой и аккуратной. Готовые решения служат довольно долго — они не выгорают на солнце, годами не теряют цвет. Для любого помещения это идеальное решение. А если захочется сменить картинку, переклеить фотообои будет несложно. Это недорогое и оправданное решение, которое не бьет по карману.

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Мнения

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Владимир Мироненко
публицист

Ваше слово, товарищ Маск

Можно сколько угодно ругать американцев за мракобесие, невежественность, дикие законы отдельных штатов и адскую продукцию Голливуда, но факт остаётся фактом: у них одной из главных медиаперсон является популяризатор науки Илон Маск, а в наших краях отец Дмитрий Смирнов, Тягнибок какой-нибудь и Джигурда, конечно же. Кругом прошлое, прошлое, прошлое. Сейчас у нас в тренде не космические корабли, бороздящие просторы вселенной, а вышиванки, косоворотки, лапти и бледный призрак Государя Императора, ну или Петлюры, кому кто больше нравится.
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