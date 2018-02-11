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Покупки на eBay с помощью компании-посредника

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Покупки на eBay с помощью компании-посредника

Кажется, что приобретать вещи на eBay совсем просто: на сайте реализован интуитивно понятный интерфейс, к каждому товару приложены "реальные" фотографии, продавцы, как правило, проверенные люди с настоящими контактными данными, — нажимай и покупай все, что понравилось. На самом деле надо понимать, что онлайн-аукцион расположен в США, а это накладывает определенные трудности во время оформления товара, но справиться с ними вам поможет компания EasyXpress, которая за небольшой процент доставляет покупки в нашу страну.

В чем смысл услуг фирм-посредников?

Компании, помогающие новичкам в онлайн-шопинге, делятся на два вида:

  1. Обычные посредники. Как правило, территориально они размещены в вашем городе или ближайшем населенном пункте. Человек, обратившись к ним за услугой, присылает ссылки на понравившиеся товары, оплачивает определенный процент от сделки и ждет, когда доедет посылка. Роль посредника в том, что он берет на себя ответственность за все англоязычное общение с продавцами на eBay, а также закрывает "спор" и возвращает деньги, если возникла нестандартная ситуация на онлайн-площадке.
  2. Мейл-форварды. Компании подобной категории умеют доставлять товары из Америки через оформленный shipping address, что помогает, когда сайт напрямую не может отправить вещи в вашу страну, а worldwide-доставка слишком дорогая для клиента.

Покупателям всегда выгодней сотрудничать со вторым типом посредников, потому что они арендуют склад на территории США, куда привозятся купленные предметы от разных заказчиков, а потом при достижении определенного количества их объединяют в одну посылку и отправляют в аэропорт. Это значительно снижает стоимость доставки, так как чем больше вес упаковки, тем дешевле по тарифам ее везти в другую страну. Пока вещи хранятся на складе, у персонала есть время проверить их качество или просто достать из коробки телефон или одежду и сравнить с лотом, чтобы не было ошибки.

Каждый посредник берет за свои услуги комиссионный сбор, который выражается либо в определенных процентах от суммы покупки, либо в фиксированной оплате. Конкретные цифры всегда можно прочитать на сайте компании, где также есть калькулятор для удобства расчета итоговой цены, информация о сроках хранения на складе и тарифы на проверку вещей и страховку.

Кому нужны услуги посредника?

Если вы только вчера познакомились с интернетом, либо уже давно в Сети, но только ни разу не занимались онлайн-покупками, то вам есть смысл обращаться к услугам компании EasyXpress. Персонал фирмы сразу решит множество проблем: поможет выбрать нужную вещь на сайте, подобрать товар по размеру, проверит надежность продавца, выступит переводчиком в диалоге и грамотно проведет оплату. Поверьте, это сильно сэкономит ваши нервы и средства, ведь будет обидно, если, воспользовавшись Google-переводчиком, вы так и не найдете общий язык с американцем, а вместо вас привлекательную вещь купит кто-то другой. Услуги посредников обязательно нужны оптовым покупателям, которые построили бизнес на перепродаже дешевых заграничных товаров у себя на родине. Если часто покупать вещи в США, то регулярная оплата доставки просто "съест" вашу вероятную прибыль. Не платите лишние деньги, а просто обратитесь к компании-посреднику, которая позиционируется себя в роли "мейл-форварда". Покупки сначала приедут на ее адрес в США, и когда наберется значительная масса, то товар объединят в одну упаковку, стоимость доставки которой будет очень низкой. А еще менеджеры посредника смогут очень надежно перепаковать вещи, чтобы они не разбились, а это очень важно, учитывая, как некачественно работает наша почта.

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