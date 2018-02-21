Комитет министров Совета Европы принял план действий для Украины с бюджетом 29,5 млн евро

Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при Совете Европы на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, План является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на 4 года. Ключевыми партнерами с украинской стороны выступают центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.

Расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.

Как отмечается, мероприятия в рамках Плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

При этом подчеркивается, что по инициативе Украины в Плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«В соответствии с Планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов», — добавляется в сообщении.

Примечательно, глава Министерства иностранных дел Павел Климкин отметил, что документ является «настоящей синергией в евроинтеграции».

«Спасибо Комитету министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 2018-2021 годы. В фокусе: права человека, верховенство права, демократия. Это важный инструмент для поддержки реформ и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС», — добавил он.

Отметим, принятый План действий Совета Европы для Украины является пятым документом, продолжающим начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и Советом.