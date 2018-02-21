Комитет министров Совета Европы принял план действий для Украины с бюджетом 29,5 млн евро

Комитет министров Совета Европы принял решение об утверждении Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при Совете Европы на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, План является стратегическим документом сотрудничества Украины с Советом Европы на 4 года. Ключевыми партнерами с украинской стороны выступают центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.
Расчетный бюджет Плана действий составляет 29,5 млн евро, в финансировании которого уже участвуют Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия, Лихтенштейн и Европейский Союз.
Как отмечается, мероприятия в рамках Плана действий направлены на поддержку конкретных реформ, которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.
При этом подчеркивается, что по инициативе Украины в Плане действий впервые четко зафиксировано, что он должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
«В соответствии с Планом действий Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией. Особое внимание будет уделено защите прав внутренне перемещенных лиц и вопросам безопасности журналистов», — добавляется в сообщении.
Примечательно, глава Министерства иностранных дел Павел Климкин отметил, что документ является «настоящей синергией в евроинтеграции».
«Спасибо Комитету министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 2018-2021 годы. В фокусе: права человека, верховенство права, демократия. Это важный инструмент для поддержки реформ и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС», — добавил он.
Отметим, принятый План действий Совета Европы для Украины является пятым документом, продолжающим начатую в 2005 году традицию программного сотрудничества между Украиной и Советом.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,91 -0.0791
|2.718,62 -0.097
|100 евро
|3.309,26 -0.1995
|3.368,17 -0.2296
|10 рублей
|4,45 0.0019
|4,86 -0.003
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016