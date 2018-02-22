В Киеве переименовали парк Дружбы народов

Парк Дружбы народов получил новое название — Муромец. Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на заседании в четверг, 22 февраля.

«Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты упорядочили названия некоторых зеленых зон столицы. В частности: уточнено название Парк отдыха Оболонь в урочище Наталка. Теперь он — Парк Наталка», — говорится в сообщении пресс-службы Киевсовета.

Также переименован сквер Андрея Иванова (между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Бутишевым переулком) в сквер Латвийский. А парк Дружбы Народов в парк Муромец.

Кроме того, депутаты дали название скверу между улицами Жилянская, Короленковская и Тарасовская именем Димитра Пешева. А скверу на улице Сечевых Стрельцов, 27 присвоено название — Канадский.