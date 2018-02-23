Открытие и ведение бизнеса в ОАЭ

Наши специалисты консалтинга и администрации проведут вас через подводные камни организации собственного дела в ОАЭ и откроют дорогу в реальность, полную новых перспектив.
Компания сотрудничает с клиентами на протяжении практически двух десятков лет (начиная с 2001г.). Ключевые направления работы организации - консультативные и административные услуги. С помощью менеджеров, юристов и др. специалистов многие уже зарегистрировали и успешно ведут собственное дело в Эмиратах, получая от процесса все желанные бонусы.
Если говорить о списке опций компании расширенно, то он включает:
Также DOVIRA предоставляет услуги профессионального переводчика, учитывая все ситуации, когда в них возникает потребность.
При наличии сформированных за годы опыта схем работы специалисты компании не используют слепые шаблоны, но разрабатывают оптимальные индивидуальные решения для каждого клиента. На первом месте всегда стоит то, какие задачи ставит заказчик, какие бонусы планирует получить, достигая их. Учитываются не только пожелания клиента, но и специфические аспекты его деятельности.
Сотрудничество с компанией вы можете начать у истока своей бизнес-деятельности в ОАЭ, а также на каком-то из промежуточных этапов (в случае возникновения каких-то вопросов или сложностей).
Если вы заинтересованы в исполнителе, репутация которого безупречна, а список клиентов говорит сам за себя, тогда DOVIRA – лучшее решение!
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.685,80 -0.038
|2.716,33 -0.0427
|100 евро
|3.297,42 -0.0246
|3.356,51 -0.0233
|10 рублей
|4,44 0.0004
|4,85 -0.0002
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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