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Открытие и ведение бизнеса в ОАЭ

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Открытие и ведение бизнеса в ОАЭ

Наши специалисты консалтинга и администрации проведут вас через подводные камни организации собственного дела в ОАЭ и откроют дорогу в реальность, полную новых перспектив.

Компания сотрудничает с клиентами на протяжении практически двух десятков лет (начиная с 2001г.). Ключевые направления работы организации - консультативные и административные услуги. С помощью менеджеров, юристов и др. специалистов многие уже зарегистрировали и успешно ведут собственное дело в Эмиратах, получая от процесса все желанные бонусы.
Если говорить о списке опций компании расширенно, то он включает:

  1. Регистрацию бизнеса в Арабских Эмиратах. Специалисты помогут утвердиться в решении начать свое дело именно в этой стране, проведут сквозь процедуру регистрации, помогут корректно и законно оформить документы и, главное, сэкономят ваше время.
  2. Создание и регистрацию компании в оффшоре. Узнайте подробнее о возможностях и выгодах оффшорных предприятий, ознакомьтесь со списком документов, нюансами процедуры и пр.
  3. Работу с банковскими счетами в Эмиратах. Как и кто легко откроет счет в дубайском банке? На эти и другие вопросы прольют свет сотрудники компании DOVIRA.
  4. Административную поддержку бизнеса в АОЭ из нашей страны. Услуга включает бухгалтерию и прочие ключевые моменты.
  5. Получение резидентских виз. Для чего нужна такая виза, как ее оформить.
  6. Легализация документов для ОАЭ. Получите квалифицированную поддержку при процедуре легализации (в реальные сроки).
  7. Работу со статусом налогового резидента. Как и зачем его получать - расскажут сотрудники компании. Они же проведут вас через все этапы такого пути.

Также DOVIRA предоставляет услуги профессионального переводчика, учитывая все ситуации, когда в них возникает потребность.
При наличии сформированных за годы опыта схем работы специалисты компании не используют слепые шаблоны, но разрабатывают оптимальные индивидуальные решения для каждого клиента. На первом месте всегда стоит то, какие задачи ставит заказчик, какие бонусы планирует получить, достигая их. Учитываются не только пожелания клиента, но и специфические аспекты его деятельности.
Сотрудничество с компанией вы можете начать у истока своей бизнес-деятельности в ОАЭ, а также на каком-то из промежуточных этапов (в случае возникновения каких-то вопросов или сложностей).
Если вы заинтересованы в исполнителе, репутация которого безупречна, а список клиентов говорит сам за себя, тогда DOVIRA – лучшее решение!

бизнес, оае
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