Ограничений на дорогах государственного значения нет, — «Укравтодор»

Дороги государственного значения и перевалочные участки дорог открыты для проезда, ограничений и осложнений нет. Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора».

Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы: задействовано 636 единиц техники и 962 сотрудника, на дежурстве 1080 единиц техники и 1477 работников.

При этом, дороги большинства областей заснежены, но в северо-восточных областях снег сухой, а в Одесской области — гололед.

Снег продолжает идти в западных, южных и восточных областях, на остальной территории без осадков. В Карпатских горах есть риск схождения лавины.

Температура в западных и центральных областях колеблется от −15° до −9°С, в восточных и северных областях — от −22° до −10°С, на юге — от −12° −1°С.

По сообщения Гидрометцентра, снег и порывы ветра будут наблюдаться и 27-28 февраля.