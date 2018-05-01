Нужен ли вам планшет: за и против

Насколько необходим планшетный компьютер и для каких целей он пригодится? Будет ли его покупка оправданной? Мы поможем вам найти ответы на эти вопросы и определить, какими преимуществами и недостатками обладает этот гаджет.
Плюсы
Планшетный компьютер гораздо больше, чем смартфон, подходит для работы и учебы. Благодаря крупному экрану на нем комфортно работать с офисными приложениями, электронными таблицами и диаграммами. Дисплей планшета вмещает больше полезной информации: вам придется реже прибегать к масштабированию документов или перемещать свайпами зону видимости.
Таблеты с подключаемой док-станцией (клавиатурой) заменят ноутбук при необходимости набирать и редактировать большие объемы текста.
Планшет, оснащенный модулями высокоскоростной мобильной связи 4G (LTE) и/или 3G, превращается в переносной мини-компьютер, который можно использовать для любых интернет-задач дома, на улице или в дороге. Речь идет о веб-серфинге, соцсетях, ведении электронной переписки, видеосвязи, скачивании музыки и приложений, просмотре онлайн-видео.
Отдельно упомянем о доступных в магазине электроники Киевстар планшетных компьютерах на базе ОС Windows. Они являются идеальным рабочим инструментом, так как позволяют запускать те же программы, что и на ПК: Adobe Photoshop или оригинальную версию Microsoft Office и Excel.
Пойдем дальше. На экране планшета приятно играть. Вы оцените качество прорисовки персонажей и игровых текстур, а благодаря крупным элементам управления не рискуете случайно задеть пальцем не ту кнопку.
Планшетный компьютер придется по душе и любителям электронной литературы. Специальный режим чтения (фильтрующий синий цвет) и установка комфортного для зрения уровня подсветки помогут защитить глаза от переутомления при чтении в темной комнате.
Просмотр фильмов, видеороликов или фотографий на экране планшета подарит вам куда больше удовольствия, чем использование для этих же целей крошечного дисплея смартфона.
Устройства с мощным железом и большим экраном (например, топовые планшеты Асус) могут применяться как профессиональные графические планшеты, которые пригодятся для рисования, разработки дизайна, редактирования фотографий и видео.
Некоторые планшетные компьютеры оснащаются и дополнительными фишками, например, встроенным проектором, транслирующим картинку с экрана на ровную вертикальную поверхность (Lenovo Yoga Tablet 3 Pro). С таким устройством вы можете за несколько секунд создать импровизированный домашний кинотеатр где угодно.
Минусы
Некоторые пользователи считают, что покупка планшета — бессмысленная трата денег. По их мнению, нет таких задач, с которыми мог бы справиться планшет, но не может смартфон. Отчасти это правда, но, как мы могли убедиться выше, решать ряд задач с помощью планшета комфортнее, быстрее и эффективнее.
Поэтому покупайте планшет только в том случае, если вы заранее четко представляете, как будете его использовать. При таком раскладе гаджет не будет лежать в ящике стола недели напролет, а вам не придется жалеть о потраченных средствах.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.589,76 -0.0356
|2.618,59 -0.0258
|100 евро
|3.139,89 -0.2256
|3.200,02 -0.1647
|10 рублей
|3,82 -0.0025
|4,32 -0.003
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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