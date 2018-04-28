На Городецкого в Киеве загорелось историческое здание

В Киеве на улице Городецкого, 9 загорелся старый дом рядом с кинотеатром Украины. О пожаре сообщили очевидцы, пишет Gazeta.ua.

«Возгорание произошло около 14:30. Из окон последнего этажа идет густой черный дым. Потушить пламя пытается бригада спасателей, которые выехали на место происшествия. Задействованы не менее пяти пожарных, полиция и медики. Информации о пострадавших и эвакуированных состоянию на 15:00 нет», - говорится в сообщении.

Под домом собралось несколько десятков человек.

Дом на Городецкого, 9 известный как дом купца Льва Гинзбурга. Он был построен 1901 году. Фасад здания украшают скульптуры на античную тематику: нимфы, птицы, боги, ангелы и титаны поддерживают балконы со всех сторон.