Оппозиция возобновляет акции протеста в Армении

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян в воскресенье призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Я призываю всех наших сторонников с 12:00 блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин», — заявил Пашинян. Он также добавил, «что внутриполитический кризис в стране близок к разрешению».
«Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах. В 19:00 я объявляю митинг на площади Республики», — отметил Пашинян.
Напомним, что в Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн». Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции — «Блок Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк» уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.
Пашинян (депутат парламента от фракции «Елк») станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, «Елк» — девятью, «Дашнакцутюн» — семью. Еще 31 место у блока «Царукян».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.590,12 -0.032
|2.618,93 -0.0224
|100 евро
|3.141,15 -0.213
|3.201,34 -0.1515
|10 рублей
|3,83 -0.002
|4,33 -0.0027
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016