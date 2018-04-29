Оппозиция возобновляет акции протеста в Армении

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян в воскресенье призвал своих сторонников возобновить акции гражданского неповиновения на улицах Еревана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я призываю всех наших сторонников с 12:00 блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин», — заявил Пашинян. Он также добавил, «что внутриполитический кризис в стране близок к разрешению».

«Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах. В 19:00 я объявляю митинг на площади Республики», — отметил Пашинян.

Напомним, что в Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн». Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции — «Блок Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк» уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.

Пашинян (депутат парламента от фракции «Елк») станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, «Елк» — девятью, «Дашнакцутюн» — семью. Еще 31 место у блока «Царукян».