В Испании массовые протесты из-за приговора суда об изнасиловании

В ряде испанских городов прошли митинги несогласных с решением суда города Памплоны, который назначил пятерым мужчинам, обвиненным в изнасиловании 18-летней девушки, наказание в виде 9 лет лишения свободы. Об этом пишет BBC.
По данным полиции, в Памплоне в протестах приняли участие более 30 тысяч человек. Также, начиная с четверга, когда было объявлено решение суда, акции прошли в Мадриде, Барселоне, Валенсии и Аликанте.
Пятерых мужчин, подозреваемых в изнасиловании девушки, приговорили к 9 годам заключения по статье «преступление сексуального насилия», которая предусматривает менее строгое наказание, чем статья за «изнасилование». Прокуроры просили для каждого обвиняемого свыше 20 лет тюрьмы.
Преступление произошло 2016 года во время традиционного забега быков в Памплоне. Пятеро мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку и сняли это на видео.
Испанский хэштег #cuéntalo, который означает «расскажи», широко распространился в Twitter в последние дни. Люди делятся своими историями о надругательствах в знак солидарности с жертвой.
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