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С лужайки Белого дома пропал посаженный Макроном и Трампом дуб

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С лужайки Белого дома пропал посаженный Макроном и Трампом дуб

Посаженный американским и французским президентами саженец дуба исчез с лужайки Белого дома, пишет Daily Mail.

На фото видна только желтая трава и никаких следов деревца. В Белом доме исчезновение саженца пока не комментировали.

© REUTERS / Yuri Gripas
Желтая трава на месте, где должен находиться дуб, который посадили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. 28 апреля 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит посетили Вашингтон в честь 250-летия отношений между государствами. В подарок они привезли саженец дуба из знаменитого леса Белло, где в 1918 году произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне.

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Вместе с Дональдом и Меланьей Трамп они торжественно посадили деревце в саду Белого дома.

«Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб будет напоминанием в самом сердце Белого дома об этой связи, которая нас объединяет», — позже написал Макрон в Twitter.

 

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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