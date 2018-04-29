С лужайки Белого дома пропал посаженный Макроном и Трампом дуб

Посаженный американским и французским президентами саженец дуба исчез с лужайки Белого дома, пишет Daily Mail.
На фото видна только желтая трава и никаких следов деревца. В Белом доме исчезновение саженца пока не комментировали.
© REUTERS / Yuri Gripas
Желтая трава на месте, где должен находиться дуб, который посадили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. 28 апреля 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит посетили Вашингтон в честь 250-летия отношений между государствами. В подарок они привезли саженец дуба из знаменитого леса Белло, где в 1918 году произошла первая крупная битва с участием американских солдат в Первой мировой войне.
Вместе с Дональдом и Меланьей Трамп они торжественно посадили деревце в саду Белого дома.
«Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб будет напоминанием в самом сердце Белого дома об этой связи, которая нас объединяет», — позже написал Макрон в Twitter.
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