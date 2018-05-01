В Армении началось заседание парламента по избранию нового премьера

Заседание парламента Армении, на котором пройдет голосование по кандидатуре премьер-министра, началось в Ереване. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседаний.
Оппозиционная фракция «Елк» на заседании парламента Армении выдвинула кандидатуру своего лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны, передает корреспондент ТАСС.
Предыдущий премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.
Единственный претендент на пост премьера — лидер оппозиции Никол Пашинян, правящая Республиканская партия Армении не стала выдвигать своего кандидата. Для избрания премьером Пашиняну необходимо набрать простое большинство — 53 голоса депутатов.
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