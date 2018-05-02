Украина должна погасить 27 млрд долларов долгов в следующие четыре года, - Гройсман

Украина в следующие четыре года должна погасить 27 млрд долларов долгов. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Это очевидный факт. Для того, чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка. Потому что за следующие четыре года мы должны погасить 27 миллиардов долларов. Это колоссальные средства», — сказал Гройсман. За 2007-2014 годы Украина взяла 47 млрд кредитов, напомнил Гройсман.

По его словам, после очередного транша Международного валютного фонда, для Украины ставка заимствования существенно снизится.



