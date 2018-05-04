Суд над Януковичем продолжился, показания дает еще один бывший охранник

Сегодня, 4 мая 2018 года, продолжился суд над Виктором Януковичем (бывший президент Украины), показания дает экс-начальник отдела спецназначения его службы безопасности Дмитрий Иванцов.

Свидетель, в частности, рассказывает о событиях 21 февраля 2014 года, передает корреспондент РБК-Украина.

«В этот день до подписания соглашения об урегулировании конфликта выдвинулись из АП и узнали о том, что выставлен блокпост недалеко от резиденции „Межигорье“. Поэтому приняли решение отправить машину с Януковичем и с сопровождением через блокпост. На блокпосту первая машина проехала беспрепятственно, а на вторую машину, микроавтобус, напали люди с флагами „Свободы“ и „Правого сектора“. Нападающие разбили стекла и нанесли прочие повреждения», — отметил Иванцов.

По его словам, охрана Януковича в январе была вынуждена изменить порядок и маршрут его передвижения в связи с действиями активистов.