США возродят свой Второй флот ВМС из-за России

Второй флот ВМС США отвечал за западную часть Атлантического океана. Однако, осенью 2011 года он был расформирован в ходе реструктуризации американского военно-морского флота. Теперь Америка собирается снова возродить его из-за роста напряженности в отношениях с Россией, сообщает Deutsche Welle.

«Наша стратегия национальной безопасности ясно дает понять, что мы снова вступить в эпоху конкуренции мировых держав», — сказал адмирал Джон Ричардсон.

Впрочем, пока не известно, какой будет численность состава Второго флота и кто будет им командовать.

Ранее немецкое издание Die Zeit писало о том, почему Москва так хочет вернуть Холодную войну. По мнению издания, Кремль прибегает к ядерным угрозам и провокациям только потому, что ядерный арсенал — это все, что у него осталось от «величия» СССР. Ведь ни экономически, ни научно Россия не может конкурировать с Западом. Поэтому она пытается поставить себя на одну ступень с США и Европой с помощью разговоров о «ядерном пепеле».

Издание New York Times писало, что Холодная война еще не началась, но отношения Запада с Россией становятся насильственными. В отличие от лидеров СССР во времена Холодной войны, Путин не следует определенной идеологии или правилам, но он готов проводить любую «хищническую политику», несмотря на табу, если она поможет подорвать существующий порядок в Европе. И при этом, он будет настаивать на том, что именно Россия — жертва, а не агрессор. Поэтому с определенной точки зрения нынешняя ситуация даже хуже, чем во времена Холодной войны.