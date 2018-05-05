Представитель украинской общины Венгрии незаконно ездил в Крым, – посол

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп считает позорным визит депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолия Бурого на территорию оккупированного Крыма в обход украинского законодательства.

Дипломат просит Государственное и Столичное самоуправления украинцев Венгрии дать адекватную оценку действиям. Копию обращения к руководителям украинской общины Венгрии она обнародовала в Facebook.

«Посольство Украины в Венгрии получило информацию о том, что депутат Государственного самоуправления украинцев Венгрии и председатель самоуправления украинцев ХХ района города Будапешт Анатолий Бурый в мае 2017 года совершил визит в г. Алушта, Автономная Республика Крым, с нарушением установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее... Рассчитываю на адекватную реакцию украинской общины Венгрии, поддержка которой в противодействии российской агрессии всегда была и остается для нас чрезвычайно ценной, в ответ на такие позорные и дерзкие действия А. Бурого», — говорится в письме.

Непоп подчеркнула, что территориальная целостность государства — это тот вопрос, в котором нет места для компромиссов и полутонов, а любое оправдание или попытки понять российскую агрессию против Украины толерироваться не могут и не будут.

«Когда такое неуважение к нашему государству выражается со стороны человека, который себя идентифицирует как украинец — это двойная измена, заслуживающая адекватных действий и публичного осуждения», — убеждена посол.