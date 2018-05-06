В Москве снова собирается митинг против инаугурации Путина

В Москве на Суворовской площади приверженцы оппозиции собираются на согласованном митинге. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на российские СМИ.

Митинг «За легитимную, законную власть» был инициирован лидером движения Левый фронт Сергеем Удальцовым. «25 апреля чиновники Правительства Москвы по телефону сообщили организаторам о том, что согласовали проведение 6 мая с 14.00 на Суворовской площади митинг „Нам нужна законная власть! Обсуждение инаугурации Владимира Путина“ с количеством участников до 2 000 человек», — отмечается на официальной странице Левого фронта.

Сообщается, что к участию в акции приглашены все политические силы, которые не признают итоги прошедших выборов президента РФ. Читайте также Количество задержанных на акциях «Он нам не царь» в РФ превысило полторы тысячи человек (фото, видео) Основные лозунги акции: «Нам нужны честные выборы! Нам нужна законная власть!», «Итоги выборов президента не признаем!», «Даешь Правительство народного доверия!», «Грудинина — в премьер-министры!».

Напомним, вчера, 5 мая, в более чем 80 городах России проходили митинги в связи с инаугурацией президента РФ Владимира Путина. Движение инициировал оппозиционер Алексей Навальный, которого задержали почти сразу после появления на митинге, однако позже отпустили. Ранее сообщалось, что в МИД Украины осудили избиение российских граждан на митингах против коррупции и беззак