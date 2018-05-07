Суд обязал НБУ вернуть 976 млн грн «Финансовой инициативе»

Верховный Суд отклонил кассационные жалобы Нацбанка на решения судов предыдущих инстанций по делу банка «Финансовая инициатива».

Речь идет о конфликте ФГВФЛ с НБУ из-за активов банка «Финансовая инициатива». Как сообщал FinClub, ФГВФЛ активно побеждал в судах первой инстанции в спорах за облигации внутреннего госзайма, которые банк передавал НБУ в залог по кредитам рефинансирования.

Временный администратор банка доказывал в судах, что НБУ провел списание ОВГЗ и дохода по ним с нарушением процедуры, поэтому требовал вернуть активы в банк.

Речь идет о шести исках на общую сумму 2,5 млрд грн. Но по двум делам спор уже прошел кассационную инстанцию.

Верховный Суд 12 марта и 16 апреля оставил в силе решения судов предыдущих инстанций и решил взыскать с НБУ суммарно по двум производствам 976 млн грн.

Центробанк должен перечислить банку «Финансовая инициатива» доход от погашений на 770 млн грн, купонный доход — 135,6 млн грн и сами ОВГЗ — на 23,3 млн грн.

При этом ВСУ отказался взыскивать с НБУ 3% годовых за пользование деньгами и инфляционные потери.