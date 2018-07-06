Аналитики предрекают цену нефти выше 150 долларов за баррель

Цены на нефть могут сильно вырасти из-за жадности акционеров нефтяных компаний, которые настаивали на повышении прибыли, выплате дивидендов и реализации программ buyback в ущерб инвестициям в геологоразведку и добычу. Такие прогнозы делают аналитики Sanford C. Bernstein & Co, передает «Интерфакс».

В результате извлекаемые запасы крупнейших компаний продолжают сокращаться — в среднем на 30% по сравнению с уровнем 2000 года, а доля реинвестирования прибыли в отрасли уменьшилась до самого низкого уровня за целое поколение.

При этом спрос на нефть в ближайшие два десятилетия продолжит расти быстрыми темпами, особенно в странах Азии.

На этом фоне нефть потенциально может подскочить до более чем 150 долларов за баррель и превзойти исторические максимумы 2008 года, полагают в Bernstein.

«Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли. Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен», — говорится в обзоре Bernstein.