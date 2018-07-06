Аналитики предрекают цену нефти выше 150 долларов за баррель

Цены на нефть могут сильно вырасти из-за жадности акционеров нефтяных компаний, которые настаивали на повышении прибыли, выплате дивидендов и реализации программ buyback в ущерб инвестициям в геологоразведку и добычу. Такие прогнозы делают аналитики Sanford C. Bernstein & Co, передает «Интерфакс».
В результате извлекаемые запасы крупнейших компаний продолжают сокращаться — в среднем на 30% по сравнению с уровнем 2000 года, а доля реинвестирования прибыли в отрасли уменьшилась до самого низкого уровня за целое поколение.
При этом спрос на нефть в ближайшие два десятилетия продолжит расти быстрыми темпами, особенно в странах Азии.
На этом фоне нефть потенциально может подскочить до более чем 150 долларов за баррель и превзойти исторические максимумы 2008 года, полагают в Bernstein.
«Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли. Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен», — говорится в обзоре Bernstein.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,86 -0.031
|2.635,38 -0.0393
|100 евро
|3.044,96 0.0155
|3.094,79 0.0127
|10 рублей
|3,83 0.0001
|4,28 -0.0002
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|Золото
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