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Торговый дефицит США снизился до минимума с 2016 года

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Торговый дефицит США снизился до минимума с 2016 года

Торговый дефицит США в мае сократился до минимума с октября 2016 года благодаря скачку экспорта сои и самолетов на фоне угроз введения пошлин, сообщает Bloomberg.

Дефицит торгового баланса в мае сократился на 6,6% и составил $43,1 млрд, свидетельствуют данные Министерства торговли США. Экспорт товаров и услуг подскочил до рекордно высокого уровня, опередив рост импорта.

Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо составило $46,1 млрд, а не $46,2 млрд, как сообщалось ранее. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали сокращение торгового дефицита в мае до $43,6 млрд.

Экспорт из США в мае увеличился на 1,9% до $215,3 млрд. Поставки сои за рубеж выросли почти вдвое до $4,1 млрд. Поставки гражданских самолетов, которые отличаются волатильностью, увеличились на $1,9 млрд.

Без учета колебаний цен дефицит торгового баланса сократился с $77,5 млрд до $75,3 млрд, достигнув минимума с марта 2017 года.

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Отчет Министерства торговли США также показал, что дефицит торговли с Китаем в мае увеличился с $30,8 млрд до $32 млрд.

торговля, США, политика Трампа
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