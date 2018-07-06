Торговый дефицит США снизился до минимума с 2016 года

Торговый дефицит США в мае сократился до минимума с октября 2016 года благодаря скачку экспорта сои и самолетов на фоне угроз введения пошлин, сообщает Bloomberg.
Дефицит торгового баланса в мае сократился на 6,6% и составил $43,1 млрд, свидетельствуют данные Министерства торговли США. Экспорт товаров и услуг подскочил до рекордно высокого уровня, опередив рост импорта.
Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо составило $46,1 млрд, а не $46,2 млрд, как сообщалось ранее. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали сокращение торгового дефицита в мае до $43,6 млрд.
Экспорт из США в мае увеличился на 1,9% до $215,3 млрд. Поставки сои за рубеж выросли почти вдвое до $4,1 млрд. Поставки гражданских самолетов, которые отличаются волатильностью, увеличились на $1,9 млрд.
Без учета колебаний цен дефицит торгового баланса сократился с $77,5 млрд до $75,3 млрд, достигнув минимума с марта 2017 года.
Отчет Министерства торговли США также показал, что дефицит торговли с Китаем в мае увеличился с $30,8 млрд до $32 млрд.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,86 -0.031
|2.635,38 -0.0393
|100 евро
|3.044,96 0.0155
|3.094,79 0.0127
|10 рублей
|3,83 0.0001
|4,28 -0.0002
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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